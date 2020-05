Sexualité: «Il supporte trop bien le confinement»

«Durant cette période de confinement, j’ai remarqué l’importance de mes sorties (verres avec les copines, sortir danser de temps en temps, ciné en groupe), pour mon équilibre personnel ainsi que pour ma libido. Pour mon conjoint, c’est le contraire: il se découvre très casanier! Il est bien à la maison et, surtout, il semble penser que je vais continuer à y être tout le temps… Je crains sa réaction lorsque je reprendrai mes sorties.»

Cindy, 35 ans

Réponse:

La situation que nous vivons nous pose de nombreux défis, mais nous permet également d’apprendre des choses sur nous. Certains se montrent très aptes à s’adapter et même à exploiter les conditions actuelles, alors que d’autres identifient les facteurs de bien-être qui leur manquent le plus. Dans votre couple, des aspects divergents se dégagent: votre besoin social et son aisance à se ressourcer à la maison. Votre inquiétude se situe au niveau de l’équilibre à recréer quand vous reprendrez vos sorties et que votre conjoint restera – peut-être – dans une espèce de confinement choisi. Mais sera-ce le cas? Il semble avoir une bonne capacité d’adaptation. Tout en se sentant bien à la maison, ne sera-t-il pas capable de s’adapter encore une fois aux données externes?

Complémentarité

Si, comme vous le craignez, la reprise de vos activités externes lui fera grincer des dents, il s’agira de réfléchir ensemble à comment négocier ce tournant, identifier les besoins (réaffirmés ou nouveaux) de chacun et, surtout, de les contextualiser en termes de besoins du couple. Car, oui, le couple a ses propres besoins, comme s’il était une troisième personne ou entité. On connaît l’importance, pour le couple, d’introduire du tiers qui stimulera le désir: stimulations intellectuelles externes, sources de valorisation autre que le conjoint et une distance nécessaire pour pouvoir rêver l’autre en son absence. Dans votre relation, vous êtes celle qui porte implicitement cette responsabilité – de par votre personnalité – et ce, peut-être, depuis toujours.

Vous êtes complémentaires et tant mieux. Si tout se passe bien, il s’assurera que le couple soit assez nourri de partage et de temps ensemble, tandis que vous apporterez de la nourriture externe, de l’oxygène. Ce qui apparaît aujourd’hui comme une divergence personnelle pourra représenter une chance pour la relation si vous êtes les deux en mesure de valider et d’accueillir l’autre pôle.

Notre experte

