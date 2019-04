Balade dans la forêt enchantée

Les jardins du château de Vullierens célèbrent les iris depuis 64 ans. Chaque année, les visiteurs s’y pressent mi-mai pour observer ces magnifiques fleurs aux couleurs éclatantes mais éphémères puisque leur floraison ne dure qu’une dizaine de jours. Mais ce lieu hors du temps – propriété privée dans les mains de la même famille depuis 700 ans – recèle bien d’autres trésors végétaux et artistiques à découvrir avant l’éclosion des plantes. Outre les monumentales sculptures dont la collection s’enrichit au fil des ans et habille les espaces verts, le domaine – plus de 30 hectares – s’étend pour séduire un public plus jeune. Désormais, les familles ont leur coin dévolu dans une forêt enchantée où il faut lever le nez, observer et se laisser imprégner par l’environnement. Visite de ces nouveaux espaces où petits et grands trouveront chacun de quoi se régaler les yeux, en compagnie de Sophie Bertorelli, bras droit du propriétaire Robert Bovey.

Tous les sens s’éveillent dès l’entrée du domaine. Le parfum des glycines chatouille les narines. Des effluves de cacao se dégagent de la terre où les écorces de fève luttent naturellement contre les mauvaises herbes. Rejoindre le Royaume du roi lézard nécessite de traverser plusieurs jardins thématiques, tous baptisés de noms des femmes qui ont marqué l’histoire des lieux. Honneur à Doreen Bovet, mère de l’actuel châtelain et passionnée d’iris, qui a décidé de convertir d’anciens champs de blé en jardin des merveilles. «Le prix des entrées est réinvesti dans l’entretien et le développement de la propriété», précise Sophie Bertorelli.

Univers onirique

Notre destination du jour se situe tout au bout de l’allée cavalière arborée. À l’époque, «elle permettait de rejoindre le château voisin de Coppet». On aperçoit en bordure des vignes les nouveaux emplacements où poussent une trentaine de variétés d’iris nains mais aussi un tunnel de saules qui n’attendent que la chaleur pour s’étoffer. À l’orée d’une forêt, la nature sauvage retrouve ses droits et le chemin recouvert de copeaux se scinde en deux directions: les Elfes à gauche, le Royaume du lézard à droite. Ce dernier est le fruit du travail de deux femmes de la région, Isabelle Monnier, plasticienne, et Carole Monnier, fleuriste, qui ont créé un univers onirique avec ce que la nature leur offrait. Ici, on lève la tête et on observe les particularités offertes par Dame Nature. En scrutant le tronc d’un grand chêne au milieu des excroissances de son écorce se dessine une tête… puis un long corps de lézard.

Munis d’un petit dépliant pédagogique destiné aux 2 à 12 ans, les enfants sont invités à trouver dans ce royaume les objets d’un amoureux qui se sont éparpillés dans la forêt à la suite de son départ précipité: ici, une grande culotte en maille du dimanche, là une brosse à dents, plus loin un collier magique, chacun fabriqué à partir de matières naturelles.

Des chênes aux multiples visages

«Nous insufflons des messages de respect de la nature, et des arbres en particulier.» Les formes de ces nombreux chênes centenaires stimulent l’imagination aussi bien des petits que des grands. L’un d’entre eux, de profil, montre, par exemple, son gros nez. Mais de face, un borgne apparaît. Certains troncs cassés par une tempête l’année dernière ont été convertis en bancs et installés au pied de leurs majestueux grands frères. Les visiteurs peuvent admirer leurs cimes, la tête penchée en arrière, les pieds posés sur le tronc. Au loin, le chant des oiseaux, quelques cloches de vaches et le soleil traversant les feuillages apportent un vrai moment de sérénité. La suite du parcours pénètre dans l’univers des elfes où les sculptures en métal de papillons, cocons et autres fées ont été imaginées par l’artiste Sarah H.

Un autre coin du domaine parfois oublié des visiteurs mais toujours prisé des enfants se situe à côté de l’entrée. Le Secret garden (jardin secret) perpétue ce sentiment d’enchantement. «On y retrouve le style anglais, moins structuré que les autres. Il est installé dans les anciennes douves du château.» L’attraction des moins de 10 ans reste l’ancien pigeonnier dont les portes à miroir attrapent la lumière du soleil et reflètent les sauts et grimaces des petits. (24 heures)