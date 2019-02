«Le cancer a brisé ma sexualité»

La maladie peut nous ébranler profondément. Toutefois, ces déséquilibres ne sont pas une fatalité.

Question «Mon corps ne ressent plus rien, ni désir, ni orgasme, depuis l’arrêt de mon traitement en raison d’un cancer du sein il y a 7 ans. Je n’y comprends plus rien. Corinne, 63 ans»

Réponse Le cancer du sein peut impacter la sexualité en profondeur. Tous les cancers le peuvent, mais celui-ci touche une partie du corps traditionnellement associée au sexe. En premier lieu, cette maladie est combattue à l’aide de traitements qui ont un effet néfaste sur la sexualité et sur l’état psychologique. Ils entraînent fréquemment des troubles du désir et des problèmes de lubrification vaginale. Cependant, la réponse sexuelle devrait se normaliser avec le temps, et la fin des traitements médicamenteux. A cela s’ajoutent les effets psychologiques de la maladie et du traitement. Il est fréquent d’observer des réactions dépressives ou anxieuses chez les personnes atteintes d’un cancer. Déséquilibrées et confrontées à la menace de la mort, celles-ci peuvent en souffrir des années après la fin du traitement si ces questions n’ont pas été prises en charge. De plus, le cancer du sein attaque au premier chef l’identité féminine. Pour toutes ces raisons, le rapport au sexe peut être bouleversé.

Comprendre les causes

En outre, il est important de considérer la question de la ménopause dans votre cas. En parallèle du cancer et de sa prise en charge, il est probable que vous soyez passée par cette étape qui, elle aussi, peut venir déséquilibrer votre sexualité. Généralement, les femmes qui ont vécu une sexualité épanouissante avant la ménopause continuent à être satisfaites ensuite. Cependant, chez certaines, les changements hormonaux affectent davantage l’érotisme.

Dans votre situation, je conseillerais donc de contacter un spécialiste en sexologie qui vous permettra d’y voir plus clair. Il s’agit tout d’abord de bien comprendre les causes – complexes – de ce changement. Lorsque cela sera défini, le sexologue vous aidera à mieux comprendre comment vous vivez ces changements et à établir des pistes pour favoriser une plus grande satisfaction sexuelle.

NOTRE EXPERT

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

