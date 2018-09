Le trail, l’atout touristique qui se pratique en toute saison

Admirer le panorama en évitant de se prendre les pieds dans des racines récalcitrantes, transpirer un bon coup en attaquant la énième montée avant le sommet: tous ces efforts sont autant de plaisirs… ou de souffrances que s’imposent les coureurs de montagne. Le nombre de ces trailers croit sans cesse et, oui, «on va en voir de plus en plus», prédit Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. «La course à pied connaît depuis longtemps un fort engouement, mais beaucoup de gens se lassent du bitume des villes.

Le trail s’est démocratisé car il propose un environnement différent, d’autres difficultés physiques et, comme avec la marche à pied, les beaux paysages traversés, le calme induisent un état méditatif que recherchent de plus en plus de personnes.» Plus facile que le VTT, il se pratique simplement sur les chemins de randonnée. Les acteurs touristiques ont d’ailleurs bien compris son potentiel et mettent désormais en place des sentiers balisés spécial trail dans les Alpes.

«L’envie était d’élargir le terrain de jeu»

Cet été, Crans-Montana a inauguré dix nouveaux itinéraires qui s’ajoutent aux cinq déjà existants, offrant ainsi un réseau de 200 km parcourant toute la station valaisanne. Les Portes du Soleil ont lancé le mouvement au printemps 2017 avec, côtés suisse et français réunis, pas moins de 54 parcours pour 400 km de sentiers. Ont suivi le val d’Anniviers et la commune d’Ollon (avec six chemins à la signalétique bleue, rouge ou noire selon leur degré de difficulté). «Nous avons déjà deux courses populaires sur notre territoire. L’envie était d’élargir le terrain de jeu. En charge des chemins pédestres, je connais bien le coin et je pratique régulièrement cette discipline», explique Jean-Marc Mathys, le garde forestier de la Commune qui a imaginé les tracés. Le mari de Maude Mathys, sportive d’élite en athlétisme et ski-alpinisme, a aussi bénéficié de l’expérience de sa femme pour créer des trajets «mélangeant des aspects techniques à de beaux panoramas. Un coureur qui ne connaît pas la région va ainsi découvrir directement les endroits les plus intéressants sans perdre du temps.»

Le nombre des courses populaires est un bon baromètre pour mesurer la popularité de ce sport. «Ces dix dernières années, les compétitions locales dans les régions de montagne ont certainement été multipliées par cinq en Suisse», note Véronique Kanel. Un engouement qu’observe également Anouck Beytrison, l’une des concepteurs des nouveaux parcours de Crans-Montana et fondatrice du Trail des Patrouilleurs, dont la 5e édition se disputera le 29 septembre. «La première année, nous avions 500 coureurs. En 2017, environ 1200. Le parcours le plus prisé est celui de 25 km en équipe mixte. L’ambiance y est très conviviale. Les gens aiment le trail car il ne demande que peu de matériel et permet de marcher à tout moment en admirant la vue.»

Moins d’orages en automne

La course en montagne possède un autre atout touristique de taille: on peut l’exercer presque toute l’année, les sportifs empruntant volontiers les infrastructures locales, comme les remontées mécaniques, pour se déplacer. De quoi séduire les stations de montagne qui cherchent à attirer les clients hors des périodes de vacances traditionnelles estivales ou hivernales. La nouvelle campagne de Suisse Tourisme vise justement le potentiel de l’automne. «Aujourd’hui on ne fait plus référence à deux mais à quatre saisons», poursuit Véronique Kanel.

Les dernières statistiques fournies par l’organe de promotion montrent que, à cette période de l’année, ce sont essentiellement les Suisses qui privilégient des séjours – généralement courts – en altitude. Et les données météorologiques indiquent que l’automne a gagné en stabilité, le nombre d’orages ayant reculé entre 1950 et 2016. «Le potentiel de développement du trail est encore important dans les Alpes suisses, où il existe une grande diversité de territoires propices à sa pratique, de quoi enthousiasmer de plus en plus de trailers», conclut Véronique Kanel. (24 heures)