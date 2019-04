Les juges tranchent mercredi sur l'affaire Semenya

Qu'est-ce que l'hyperandrogénie?

Testostérone - L'hyperandrogénie est un excès d'hormones sexuelles mâles. Elle se caractérise notamment par une production naturelle plus élevée de testostérone, une hormone mâle qui est aussi utilisée comme un produit dopant.



Lancer de marteau - En 2017, la revue médicale British Journal of Sports Medecine a publié une étude commandée par l'IAAF qui démontre que les femmes aux plus hauts taux de testostérone ont de meilleures performances dans certaines disciplines: le lancer de marteau (4,53%), la perche (2,94%), le 400 m haies (2,78%), le 400 m (2,73%) et le 800 m (1,78%). Par contre, ces différences ne sont pas significatives sur 100 et 200 m.