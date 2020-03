Lydia Bradey revient sur son exploit longtemps controversé

L’Italien Reinhold Messner ou encore les Suisses Jean Troillet et Erhard Loretan ont marqué les mémoires et l’histoire de l’alpinisme avec leur célèbre ascension de l’Everest en style alpin et sans oxygène.

Curieusement, le nom de la Néo-Zélandaise Lydia Bradey a longtemps été ignoré pour avoir réalisé le même exploit en 1988 – une première pour une femme. La raison? Partie seule vers le sommet suite à des dissensions au sein de son expédition, elle n’a pas été attendue par ses compagnons qui ont largement remis en doute la réussite de sa performance auprès des médias.

Pour ne rien arranger à la situation, la jeune alpiniste de 27 ans n’avait alors pas le permis adéquat pour emprunter cet itinéraire, ni la preuve de son record – son appareil photo ayant gelé pendant la montée. Il faudra des années pour réhabiliter sa prouesse, jusqu’à ce que la parole soit donnée à d’autres témoins que ses compagnons de cordée, croisés sur l’itinéraire de montée.

Aujourd’hui, Lydia Bradey, 58 ans, sort la version française de «On ne m’a pas volé l’Everest» aux Éditions Guérin. De passage en Europe pour animer ce samedi à Chamonix la cérémonie des Grit&Rock Awards, dédiée aux femmes dans l’alpinisme, elle explique d’emblée être en paix avec son passé.

«Il y a plusieurs raisons à l’écriture de ce livre. D’abord, quand on me questionne sur la controverse liée à l’Everest, je peux leur tendre le bouquin, dit-elle en rigolant. Avec les années, j’ai pris de la distance. Oui, j’ai pardonné aux autres, mais aussi à moi-même. On doit aller de l’avant.

Certes, cette expérience a changé mon destin, mais la vie a tant de choses à apporter.» Elle a préféré confier la rédaction de son récit à une amie de longue date qu’à un auteur inconnu pressé de le rédiger au plus vite. «Ça a été un processus créatif très stimulant pour chacune d’entre nous.»

Quand Charlie Buffet, directeur éditorial aux Éditions Guérin, entend parler de son ouvrage, il se propose spontanément de le traduire en français. Hors des médias anglo-saxons, il a été l’un des premiers à raconter son histoire dans «Le Monde» lorsqu’il y travaillait comme journaliste en 2003.

Forte personnalité, indépendante et ambitieuse, Lydia Bradey n’est jamais entrée dans un moule, quitte à provoquer certaines inimitiés tant sa soif d’apprendre et d’acquérir de l’expérience l’habitait viscéralement.

«J’étais une dure à cuire, mais j’ai aussi connu des nuits sans sommeil»

Depuis son véritable coup de foudre –presque par hasard – avec la montagne à l’adolescence, la jeune femme y a consacré toute son énergie, accumulant les sommets avec les membres du Club alpin néo-zélandais. Avant d’élargir son horizon et d’aller grimper en Alaska, à Yosemite ou encore dans l’Himalaya.

«C’est vrai, j’ai créé les opportunités, j’ai aussi parfois joué avec les règles, et mon attitude m’a attiré des critiques», reconnaît-elle. Elle tombe amoureuse au pied de nombreux sommets mais se donne comme priorité d’en faire autant que les hommes. «J’étais une dure à cuire, mais comme n’importe qui j’ai connu des nuits sans sommeil. Cela m’a pris de nombreuses années pour m’adoucir, du moins en partie», dit-elle dans un sourire.

Dans son récit, elle aborde avec une franchise rare les questions que se posent aussi les femmes alpinistes: de l’importance de rester féminine en expédition, à savoir si elle veut des enfants en embrassant cette carrière si particulière. C’est d’ailleurs son amie auteure qui l’encourage à parler de la stérilisation qu’elle a choisie de pratiquer relativement jeune.

«Elle m’a convaincue car, selon elle, cela disait aussi quelque chose de moi. J’ai reçu par la suite beaucoup d’e-mails de remerciements d’avoir abordé cette thématique. Je défends plus globalement l’idée de sororité. On doit se tenir les coudes.»

Après la controverse, elle met l’alpinisme entre parenthèses et entame des études de physiothérapie. Avant de retomber, forcément, dans la marmite. Elle obtient son titre de guide de montagne à 50 ans.

«L’accomplissement dont je suis la plus fière car j’ai toujours en mémoire que je n’ai jamais été bonne en sport, petite», dit celle qui est retournée cinq fois au sommet du toit du monde.