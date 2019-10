Quelle sexualité après une opération?

Depuis une intervention chirurgicale au col de l’utérus, j’ai une perte de sensibilité intravaginale. Que puis-je faire?

Fabienne, 37 ans

La réponse



Une intervention chirurgicale au niveau gynécologique est un acte médical nécessaire face à certaines problématiques. Parfois, son indication a pour origine une difficulté sexuelle, des douleurs à la pénétration par exemple. D’autres fois, il s’agit d’intervenir sur d’autres problèmes. Tout acte de chirurgie devrait être fait en dernier recours. En effet, ce type d’intervention comporte un risque de traumatisme neurologique et peut générer des séquelles indésirables. Lors du processus de cicatrisation, des phénomènes d’adhérence des tissus peuvent apparaître. Ces adhérences, tout comme les lésions neurologiques, peuvent altérer la sensibilité, entraînant une perte des sensations jusqu’alors connues. Ces changements impactent et perturbent l’expérience que l’on fait de la sexualité.

En parler largement

Dans un premier temps, il me paraît important que vous puissiez en discuter avec votre gynécologue et avec le chirurgien afin de clarifier ce qui s’est passé lors de l’intervention. Ça vous permettra d’y voir un peu plus clair et de mieux comprendre ce qui vous arrive. Ensuite, il serait opportun d’entreprendre un suivi thérapeutique avec un physiothérapeute ou un ostéopathe spécialisé dans les techniques de manipulation interne. Il est possible de travailler manuellement, par des stimulations intravaginales, pour recouvrer une partie de la sensibilité, d’assouplir les tissus en cas d’adhérence et de s’assurer qu’il n’y a pas une autre cause à cette perte sensitive. Finalement, vous gagneriez à être accompagnée par un sexologue dans l’apprivoisement d’une nouvelle sexualité incluant ces perceptions différentes. Il serait alors intéressant de découvrir ce qui vous plaira en dépit de, ou plutôt avec, ces sensations nouvelles. Le plus important, selon moi, est que vous puissiez en parler avec des spécialistes qui vous aideront à ne pas vous enfermer dans une sexualité insatisfaisante.

Notre expert

Cette semaine envoyez vos questions à Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute de couple, spécialiste en sexologie SSS: nicolas.leuba@femina.ch

Retrouvez plus de contenu Femina sur www.femina.ch