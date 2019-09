Sexo: Il simule, m'aime-t-il encore?

Est-il possible qu’un homme simule l’orgasme? J’ai des doutes sur la jouissance de mon copain et, du coup, je me demande si je lui plais encore?

Leti, 22 ans

La réponse

Puisque nous ne ressentons pas forcément son éjaculation, l’homme peut simuler l’orgasme lors d’une pénétration. Il peut se servir d’une mimique, d’un son ou de sa respiration pour feindre l’apogée, puis se retirer rapidement pour aller jeter le préservatif.

Pourquoi? Rien à voir avec le fait que sa partenaire lui plaise ou non et peut-être est-ce justement pour ne pas vous décevoir qu’il le fait! Il ne peut pas feindre une érection, donc une certaine excitation est présente. Par ailleurs, tout comme nous, il peut être fatigué, de mauvaise humeur, préoccupé ou simplement un peu ailleurs dans sa tête, de sorte que l’excitation tarde à atteindre le sommet.

Tout comme nous, il se soucie de son image et de sa partenaire, de nos sentiments à son égard, et même des questions qu’on se posera sur nous-mêmes («suis-je encore désirable?»). Toujours comme nous, il subit la pression de la performance, l’impératif de se montrer à la hauteur du début à la fin. Même en termes de plaisir (paradoxe dans un domaine qui devrait être celui du lâcher-prise), il devrait assurer! Et en effet, nous sommes enclines à prendre une absence d’orgasme masculin comme un rejet, une remise en question de l’attirance mutuelle ou même de l’amour. Toutefois, une panne d’orgasme occasionnelle est-elle si grave?

Pas un drame

Bien sûr, si l’anéjaculation est systématique, la question est différente et nécessite souvent une aide thérapeutique. Si, en revanche, il s’agit d’une situation occasionnelle, liée par exemple à une prise d’alcool, qui retarde l’orgasme, ou de l’envie d’écourter le rapport pour d’autres raisons (parfois parce qu’il sent que la partenaire en a assez), le fait de simuler est sans doute preuve d’une bonne intention. Une bonne idée? Sans doute pas, si on veut construire une relation et une communication authentiques… mais un drame, sans doute pas non plus.

Notre experte

