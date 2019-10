Sexo: Mêler amis et amants sur une appli drague

J’ai rencontré quelqu’un de génial sur une appli de rencontre. On a tous les deux eu le coup de foudre et immédiatement cessé toutes nos autres conversations en ligne. Le souci est que je suis transparente sur ma vie sociale et parmi mes amis figurent plusieurs hommes que j’ai croisés via ce site de rencontre; ceci angoisse énormément mon nouvel ami, qui dit ne pas être sûr de pouvoir me faire confiance.

Marinella, 29 ans

La réponse

Comme vous dites, vous avez eu le coup de foudre; vous ne voyez qu’une petite partie de l’autre personne, colorée par vos projections respectives. Autrement dit, vous ne vous connaissez pas vraiment; par contre les bases de votre relation sont en train d’être écrites.

Par exemple, vous avez chacun fait le choix explicite de cesser les autres conversations sur le site de rencontre. Était-ce une évidence pour vous deux, dans le but de ne pas vous éparpiller et vous donner une chance d’apprendre à vous connaître? Ou est-ce que ça correspondait au besoin de l’un ou de l’autre d’être rassuré(e) face à des angoisses (en lien avec des blessures antérieures, de type trahison ou abandon)? Voire une manière de discuter d’une valeur à laquelle vous tenez, l’exclusivité?

Savoir ce qu’on veut

La préoccupation de votre ami peut être un signe de courage, de sincérité, sur ses émotions du moment ou le révélateur d’une insécurité, voire de blessures vite ravivées ou encore d’une tendance à la jalousie (ou même de tout cela ensemble). Comment souhaitez-vous prendre soin du lien tout en respectant votre personne? Touchée par ses blessures, aurez-vous envie de les réparer? De vous montrer fiable, différente des autres?

Rassurer, faire des compromis, être transparente, jusqu’où? Cela dépendra de votre vision du couple et de vos besoins, qui sont encore à partager avec votre ami au fur et à mesure que vous consolidez votre relation et négociez les règles d’exclusivité qui vous correspondent à tous deux.

Aujourd’hui, les applications de rencontre favorisent non seulement les rendez-vous sexuels et sentimentaux, mais aussi les amitiés, car la nature de l’affinité avec telle personne ne peut se deviner d’avance. Notre sphère sociale est donc une résultante de ce phénomène et peut nous confronter à un défi supplémentaire dans la gestion des émotions en lien avec l’exclusivité. En revanche, votre manière de former des amitiés ne dit rien sur vous en tant que personne digne de confiance ou pas.

Notre experte

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, laurence.dispaux@femina.ch, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC.

