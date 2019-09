Sexo: Porno et alcool menacent notre couple

Mon époux a un problème de consommation d’alcool qui me pèse. Je le surprends également à regarder de la pornographie plusieurs fois par jour. Je m’inquiète qu’il ait développé une dépendance.

Jessica, 33 ans

La réponse

Les problèmes de consommation de pornographie sont de plus en plus fréquents dans notre centre de sexologie. Différents facteurs expliquent cette augmentation. Selon mon expérience clinique, l’accès constant, via les smartphones, est un élément qui revient constamment dans la bouche des consommateurs et de leurs proches. Les problèmes de consommation et d’abus de substances ou d’autres types de comportement, affectent généralement l’entourage. Il est donc normal que vous soyez touchée et que vous viviez mal cette consommation d’alcool ainsi que cet éventuel problème de visionnage de porno. Une habitude devient une addiction si la personne maintient le comportement malgré d’éventuelles répercussions négatives. Cette dépendance crée par ailleurs une détresse psychologique chez la personne qui présente l’addiction ou chez son entourage.

La relation en jeu

En matière de pornographie, hormis certains cas où les comportements de visionnage prennent une telle ampleur que l’individu fonctionne moins bien au quotidien (repli social, difficultés à assumer les responsabilités professionnelles, etc.), ce sont fréquemment les conjoints qui s’en plaignent et en souffrent. Beaucoup se sentent trahis, voire trompés.

Au-delà de cette souffrance, l’addition de plusieurs problèmes de comportements peut endommager votre relation, surtout si cela vous épuise. Il serait peut-être bénéfique de partager vos inquiétudes avec votre époux afin de comprendre comment il vit son rapport à la pornographie. Si vous estimez ensemble que ses habitudes sont en effet source de tourment, contactez un spécialiste pour être accompagnés. Il y a probablement un travail individuel à effectuer, mais des séances en couple sont souvent bénéfiques pour aider les deux partenaires à faire équipe face aux difficultés.

