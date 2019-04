Sexualité: comment raviver la flamme

Au fil des ans et des non-dits, la sexualité peut s'étioler, laissant la porte ouverte à l'incompréhension. Toutefois, rien n'est perdu.

Question: «Nous étions très amoureux et très attirés l’un vers l’autre il y a 25 ans; on pourrait même dire que notre relation s’est en premier lieu construite sur une sexualité joyeuse et un peu transgressive, en raison d’une différence d’âge. C’était une des choses qui nourrissaient notre désir. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il se désintéresse de moi sur le plan sexuel et je désespère. Je ne dis rien mais je souffre et j’ai peur pour notre couple.» Paula, 50 ans

Réponse: Vous voyez juste, la transgression attise les désirs chez beaucoup d’entre nous et après 25 ans ensemble (y compris grossesses, événements de la vie, habitudes bien cimentées), on peut se demander quel interdit on pourrait encore franchir. Je mets au défi votre imaginaire! Aujourd’hui, cette différence d’âge est peut-être passée d’excitante à ennuyeuse, voire effrayante si des soucis de santé pointent leur nez chez le conjoint plus âgé.

Pourquoi restez-vous silencieuse sur le sujet? Votre mari sait-il que la vie intime vous intéresse encore? Vous donnerez-vous le droit d’exprimer les souffrances et les inquiétudes qui sont les vôtres, sachant que ce désespoir est sans doute la chose la plus dangereuse pour votre couple? En effet, on risque, en ravalant nos émotions, une explosion inattendue, un ressentiment ou même un passage à l’acte: soit pour fuir; soit pour faire réagir l’autre; soit parce que la tristesse aurait donné lieu à de la colère.

Érotisme à deux

Vous connaissez les conseils habituels pour raviver la flamme: surprendre et se laisser surprendre, tout en trouvant les ajustements nécessaires, les années passant (on peut se demander s’il s’agit de sa part d’un désintérêt ou d’une gêne face à d’éventuelles pannes dues au simple vieillissement du corps); dialoguer, surtout, car la sexualité semble être pour vous un baromètre de la sécurité du couple.

Je vous souhaite de ne pas rester trop longtemps dans le silence, quitte à vous exprimer par le geste si les mots sont compliqués dans un premier temps. Vous êtes pleine de vie et d’envie, réinvitez-le dans votre monde érotique!

NOTRE EXPERTE

Cette semaine, envoyez vos questions à Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute FSP, conseillère conjugale FRTSCC, sexologue clinicienne ASPSC: laurence. dispaux@femina.ch

CE QUI SE PASSE SOUS LA COUETTE



PAR NICOLAS POINSOT



LOUPÉ Encourager la chasteté est le meilleur moyen de générer une hausse des naissances, affirment les chercheurs de plusieurs universités américaines. Ces derniers viennent de publier une étude sur la corrélation entre natalité et programmes d’éducation sexuelle à l’école. Ainsi, le taux de grossesses adolescentes est le plus élevé dans les établissements les plus conservateurs, là où l’éducation sexuelle dispensée se résume à l’injonction d’être abstinent. Ces programmes scolaires, imprégnés de morale religieuse, reçoivent pourtant des millions de dollars de financement fédéral.

DOUBLE NIRVANA Les consommatrices de marijuana seraient plus satisfaites par leur vie sexuelle que la moyenne. Selon des scientifiques de l’Université de Saint-Louis, aux USA, elles rapportent une plus grande fréquence d’orgasmes, une libido plus élevée et moins de douleurs durant la pénétration.

Retrouvez d'autres articles sur la vie de couple et la sexualité sur www.femina.ch (Femina)