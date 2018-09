Un lion fait un gros câlin aux visiteurs d'un zoo

La rencontre avec le lion Filya restera sûrement dans la mémoire des visiteurs du parc safari Taïgan en Crimée. En effet, alors que les touristes se promenaient en voiture électrique ouverte près du fauve qui sommeillait paresseusement, celui-ci a décidé de faire connaissance avec eux.

Effusion de tendresse

Dans une vidéo publiée par le parc le 1er septembre, on voit le félin se lever, se diriger vers le véhicule et s'installer tranquillement dans l'habitacle. Le lion se frotte affectueusement contre le conducteur qui lui cède alors sa place au volant. Mais cela ne suffit pas à l'animal qui va également chercher un câlin et léchouiller les touristes installés à l'arrière. Ceux-ci, complètement abasourdis de cette effusion de tendresse, finissent par caresser le gros chat, une fois le moment de stupeur passé.

Le fauve, âgé de 2 ans, n'en est pas à son premier coup, semble-t-il. «Pour le lion Filya, il ne suffit pas de monter dans la voiture et de se laisser caresser par les touristes. Il lui faut obligatoirement se mettre au volant», a raconté une employée du parc.

Mais si dans ce cas, tout s'est bien terminé pour les visiteurs et le conducteur, un incident a en revanche mal tourné en juillet dernier. Un lion avait en effet mordu le bras d'une femme dans les mêmes conditions.

(nxp)