Un passager sur 50 aurait trouvé l’amour dans un avion!

Voilà une information qui devait donner à plus d’une l'envie de repartir illico presto en voyage. Une nouvelle enquête, menée par HSBC Angleterre et révélée par le site CNN travel, démontre que nous aurions une chance sur cinquante de rencontrer l’amour de notre vie à bord d’un avion.

L’étude en question a été menée auprès de 2150 personnes dans 141 pays différents. Le sujet de l’interview? Les sondés ont dû évaluer quelle était la probabilité de tomber raide dingue de leur voisin, lorsqu'ils se déplacent en avion. Ajoutés à ce groupe, 6000 personnes originaires des États-Unis ou encore des Emirats arabes unis ont également communiqué leurs habitudes de voyage.

Des chiffres surprenants

Les résultats sont assez renversants: 4% d’entre eux ont rencontré l’amour de leur vie en plein vol et 6% ont vécu une aventure ponctuelle avec un autre passager.

Note à nos internautes: pour arriver à ces idylles dignes d’une comédie américaine et chantonner «Love is the air» pour toujours, oubliez l’idée de vous rouler contre le hublot avec vos écouteurs enfoncés dans vos oreilles. Un langage corporel qui gâcherait - selon nous et pour l’avoir testé - toute subtile tentative d’approche.

Autre statistique qui nous semble plus probable et qui colle plus à notre réalité: la moitié des interrogés a déjà entretenu une conversation avec un autre passager à l’occasion d’un trajet aérien.

Mais on ne parle pas que d’amour ou de small talk dans cette étude anglaise, car 12% des sondés se sont liés d’amitié avec leur voisin de carlingue. Et last but not least: 13% du groupe cible ont gardé un contact professionnel avec des personnes travaillant dans leur domaine. Et pour vous, l’avion deviendra-t-il un espace de rencontre amoureuse ou – plus terre à terre – un LinkedIn des airs?

