Loin d'être confinés, les pollens sont en pleine forme

Atchoum. Une saison des pollens des plus piquantes s’est installée en Suisse: précoce, forte, elle est bien partie pour marquer les esprits des allergiques confinés.

L’hiver exceptionnellement doux n’est pas sans conséquence sur la végétation. Pionnier habituel, le noisetier avait presque déjà achevé sa floraison en mars, note MétéoSuisse: il a fleuri 31 jours plus tôt que d’ordinaire. Pour plusieurs autres espèces, les floraisons ont trois semaines d’avance. S’y ajoute le bouleau, bien connu des allergiques. Celui-ci a deux semaines d’avance par rapport aux années précédentes, note le Centre d’allergie suisse aha! L’arbre a atteint le maximum de sa floraison mi-avril.

Et ce n’est pas fini. D’abord parce que floraison précoce ne signifie pas saison écourtée. Au contraire, une météo clémente, comme actuellement, influence la durée de la floraison. «Et la quantité de pollen de bouleau s’annonce importante cette année, prévient Roxane Guillod, responsable suppléante des services spécialisés du Centre d’allergie suisse. Cela dépend du cycle biologique de l’arbre: tous les deux ans l’arbre produit plus de pollen.»

Pollens et Covid-19

La situation sanitaire n’arrange rien. La population cloîtrée chez elle n’est paradoxalement pas à l’abri. Les pollens rentrent facilement. «On considère souvent à tort que les intérieurs ont un air de meilleure qualité, note Virginie Bréhier, responsable communication de la Ligue pulmonaire vaudoise. Les moquettes, les meubles laminés, entre autres, favorisent la propagation des composés organiques volatils.»

Attendre la pluie

Alors que faire? Utiliser les mêmes gestes que ceux préconisés pour la lutte contre le Covid-19, avancent les spécialistes, à commencer par le lavage régulier des mains et éviter les contacts avec les yeux. Les lunettes de soleil sont ainsi recommandées lors des déplacements à l’extérieur.

Les personnes sensibles (20% de la population en Suisse) sont invitées à se laver les cheveux le soir, à se rincer le nez avec de l’eau saline deux fois par jour, et à ne pas mettre sécher du linge en extérieur.

Et pour aérer? «Lors de temps pluvieux, souligne le Centre d’allergie suisse. Après une demi-heure de pluie, les pollens retombent au sol et la concentration de ceux-ci dans l’air est très faible, voire nulle.» Il n’y a plus qu’à…

La conjugaison des pollens et des craintes liées au coronavirus a également entraîné une augmentation des appels aux centrales des services compétents. Ces derniers rappellent qu’aucun lien n’est établi à l’heure actuelle entre des allergies saisonnières et une vulnérabilité accrue au Covid-19 et ses complications. Les traitements antiallergiques comme les antihistaminiques ne sont également pas considérés comme contre-indiqués.

«Ceux qui souffrent d’un asthme fort font toutefois partie des personnes particulièrement à risque, souligne Roxane Guillod. Elles doivent se protéger et continuer à prendre leur traitement.» Y compris ceux à partir de cortisone inhalée.

Quant aux pollens, le bouleau est censé baisser en concentration à la fin du mois d’avril. Juste avant l’arrivée des graminées. Courage.