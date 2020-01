La crème solaire c’est super, mais pas n’importe comment

Vous vous souvenez de la polémique apparue sur la Toile au printemps 2018 et qui préconisait de laisser tomber la protection solaire et de se contenter de se tenir à l’ombre? Expliqué rapidement et en surface, on crie forcément à l’hérésie. Mais derrière les propos provocateurs, une réalité: mal appliquée — et c’est malheureusement trop souvent le cas —, la crème solaire ne constitue pas un bouclier efficace contre les rayons nocifs. Dès lors, il vaut mieux se tenir à l’ombre que s’exposer mal tartiné.

«Le mythe des crèmes solaires »

À l’époque, c’était le médecin et rédacteur en chef de la «Revue médicale suisse», Bertrand Kiefer, qui avait mis le feu aux poudres en dénonçant dans une tribune le «mythe des crèmes solaires», avec, au centre de son argumentaire, le fait que ces produits «ne protègent que des cancers non mélanomes, beaucoup moins mortels et touchant surtout les personnes âgées». Une déclaration qui avait rapidement fait réagir un groupe de quatre dermatologues du CHUV et des HUG, dont le Dr Olivier Gaide, médecin associé au service de dermatologie du CHUV et responsable de l’unité d’oncodermatologie et de dermatologie interventionnelle.

«Nous n’avons pas la même analyse de la littérature que le Dr Kiefer. C’est un sujet très complexe, difficile à résumer en quelques phrases, avoue le spécialiste. Il est important de préciser que nous sommes d’accord sur beaucoup de points et tout d’abord que l’exposition solaire augmente le risque de cancer de la peau, mélanome ou non mélanome. C’est sur la stratégie de prévention que nous divergeons. Pour le Dr Kiefer, la crème solaire n’est pas une solution de prévention en termes de santé publique, et il propose qu’elle soit proscrite, arguant que le public comprend mal notre message et retient que la seule protection utile est celle de la crème. Nous pensons que le public suisse est à même de comprendre un message nuancé: après l’ombre d’un bâtiment, les vêtements sont nos meilleurs alliés. La crème reste toutefois un appoint utile, notamment pour le visage et le dos des mains. Son rôle dans la prévention des cancers de la peau non mélanomes est net.»

Une certaine détresse

Deux ans plus tard, le message du Dr Kiefer fait-il encore des émules au sein du grand public? «Suite à la polémique, nous avons remarqué une certaine détresse chez nos patients, avoue le Dr Gaide. Ne sachant plus si les crèmes étaient à utiliser ou non, beaucoup ont décidé de simplement ne plus faire attention au soleil en se disant «puisqu’on est foutus de toute façon»... Heureusement, cet effet est retombé.» Mais la nécessité de rappeler les comportements à adopter est permanente, qui plus est en hiver quand on ne pense pas forcément que notre peau pourrait brûler. «Comme il fait froid, les infrarouges ne suffisent pas à faire chauffer la peau et on ne peut pas se rendre compte de l’intensité des UV alors qu’elle augmente de 10% tous les 1000 mètres et que la neige peut faire presque doubler encore l’intensité des rayons. Sur un glacier à 3000 mètres, l’intensité des UVB est plus de 200% supérieure par rapport à un jardin au bord du lac.»

Donner envie de se protéger

Si les marques ont forcément envie de vendre leurs produits, certaines font œuvre de pédagogie auprès de leur public. «La prévention passe forcément aussi par nous, reconnaît Caroline Carmuzat, responsable de la communication scientifique chez Clarins. Nous ne proposons plus de filtres 15 SPF ou 20 SPF dans notre ligne solaire, mais simplement deux options: haute (30 SPF) ou très haute (50 SPF) protection. Ensuite, nous développons des formules très résistantes à l’eau et à la transpiration et travaillons énormément sur les textures et la sensorialité, pour encourager les gens à en remettre souvent.» Fini donc la crème «écran total» ultrablanche et épaisse qui nous donnait un teint de cachet d’aspirine.

En hiver aussi

«Nous voulons que le public profite des extérieurs, de la nature, pour exercer ses muscles, son cœur, ses poumons et produire un peu de vitamine D, s’enthousiasme le Dr Olivier Gaide. Nous proposons que ces activités se fassent avec une exposition solaire raisonnable. Si les rayons sont trop forts alors qu’on a décidé d’y être de toute façon — on peut penser aux sports d’hiver entre 11h et 15h en cette période de l’année —, trois ou quatre grammes de crème sur le visage sont une bonne idée.» Des conseils auxquels s’ajoutent ceux prodigués par Caroline Carmuzat. «On protège également sa peau, notamment contre le froid et la sécheresse de l’air en hiver, en l’hydratant de manière efficace. La protection solaire élevée est recommandée sur les pistes et sur les terrasses avec de nombreuses retouches, surtout sur les zones saillantes comme le nez et les oreilles. Et on n’oublie pas de protéger efficacement nos yeux avec des lunettes ou un masque.»