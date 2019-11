Magnifier ses boucles, un geste esthétique et militant

Qu’ont en commun Michelle Obama, Nicole Kidman, Beyoncé, Naomi Campbell ou encore Rihanna, mis à part le fait d’être des femmes publiques inspirantes? Elles ont toutes des cheveux texturés mais ont cédé à la dictature du lisse, à grand renfort de brushings, de lissages, de produits souvent agressifs ou même de perruques.

L’ancienne première dame des États-Unis, une fois Barack Obama remplacé à la Maison-Blanche par un homme dont nous n’évoquerons pas la chevelure ici, s’est subitement affranchie de ce conditionnement pour retrouver ses boucles naturelles. Un choix militant, politique, féministe qui va bien au-delà de la simple esthétique. Elle rejoint ainsi le «camp» des Erykah Badu, Lupita Nyong’o, Lauryn Hill ou, plus près de chez nous, d’Yilian Cañizares (lire ci-contre), qui affichent avec fierté leurs racines africaines. Sans doute plus facile à faire dans le monde artistique que dans celui, toujours extrêmement codifié, des professions plus classiques.

Une réalité qui navre les deux amies lausannoises Sylvie Makela et Carine Foretia. Entrepreneuses dans l’âme, elles aimeraient révolutionner le monde de la beauté black, mais on leur conseille un seul cheval de bataille à la fois. Ce sera donc le cheveu. Frisé, bouclé ou encore crépu, elles les rassemblent sous le joli terme de «texturé» et décident qu’il est grand temps de lui rendre sa splendeur grâce à des produits et à un savoir-faire adaptés.

Sylvie Makela, ouvrir un salon spécialisé pour encourager la lutte contre la dictature du lisse, c’est presque une révolution, non?

À l’origine, nous voulions ouvrir un espace pour que la diversité puisse exister. Ici, on ne trouve pas de coiffeurs qui sachent vraiment prendre soin de nos cheveux tels qu’ils sont. Il y a beaucoup de salons afros tenus par des autodidactes, spécialisés dans les lissages, les brushings et les rajouts. Nous voulions allier expertise professionnelle et produits adaptés à un lieu qui soit joli, branché et qui célèbre la mixité. Nous ne sommes pas coiffeuses, nous avons donc dû enquêter, nous faire aider. Notre démarche, à Carine et à moi, vient de nos expériences personnelles. Et, rapidement, nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas les seules à vouloir faire bouger les choses.

Comment vous y êtes-vous prises?

Notre idée est née alors que nous travaillions ensemble à l’EVAM. J’ai ensuite occupé un poste de cadre aux CFF et j’ai intégré une cellule de femmes entrepreneuses. C’est Katell Bosser, une coach, qui nous a aidées à préciser notre projet. Et après une étude de marché, nous avons commencé par louer un siège chez un coiffeur. C’était en janvier 2017. Onze mois plus tard, nous nous sommes installées dans notre salon de la rue de la Madeleine avec deux coiffeuses à temps plein. Aujourd’hui, il y en a deux de plus, notre fichier compte 2000 clientes et nous avons ouvert une antenne à Genève. Nous sommes devenues de vraies femmes d’affaires (rires)!

Le bouche à oreille a très bien fonctionné, sans doute parce que vous proposez autre chose que des seuls soins capillaires…

Oui, ce salon est un lieu pour la tribu des têtes bouclées. Un endroit bienveillant où on accompagne ces femmes – et aussi des hommes et bien entendu des enfants – dans ce voyage à la recherche de leurs racines. Il y a un grand changement de mentalité entre la génération de nos parents et la nôtre. Mes tantes m’ont demandé pourquoi j’avais arrêté de me coiffer quand j’ai cessé de dompter mes cheveux. Plus qu’un diktat, c’est carrément de l’aliénation. Mais attention, nous ne voulons jamais rien forcer. On vient d’abord nous voir parce que les cheveux texturés sont difficiles à entretenir. On est très à l’écoute; ici on échange beaucoup, que ce soit face au miroir ou dans le petit espace café. Puis on donne des conseils, on suggère. Et souvent, la cliente revient quand elle est prête à passer le cap.

Un cap qui va bien au-delà du simple changement de look…

C’est vrai. Souvent la chevelure a été agressée par des produits défrisants parfois dangereux, par des lissages à répétition. Il faut savoir que les cheveux texturés sont très fragiles. Ils ont besoin d’être hydratés régulièrement et ménagés. Souvent les femmes disent que leurs cheveux ne poussent pas, alors qu’en fait leurs extrémités se cassent sans cesse. Pour obtenir de belles boucles, il faut souvent passer par les ciseaux et beaucoup couper, ce qui constitue une étape souvent traumatisante. On peut aussi feinter quelque temps avec une perruque: beaucoup de femmes d’origine africaine en sont fans! Mais ensuite, avec un seul lavage hebdomadaire avec un shampoing sans sulfates, un après-shampoing sans silicone, un démêlage minutieux, un renforcement avec des huiles hydratantes et une crème de soin adaptée, on devient une tout autre personne!

Comment avez-vous appris tout ça?

En travaillant avec une Canadienne extraordinaire qui s’appelle Nancy Falaise. Cette Québécoise, qui a plus de dix ans d’expérience dans le cheveu texturé, vient former nos coiffeuses, donner des ateliers et nous utilisons la gamme de produits spécialisés qu’elle a développée et qui est tout simplement extraordinaire.

Et maintenant?

Ouvrir plein de Tribus Urbaines partout en Suisse (éclat de rire)! En fait, derrière les sourires des clientes, derrière nos trois ambassadrices – la musicienne Yilian Cañizares, la neuropédiatre Marine Jequier et l’avocate Brigitte Lembwadio –, il y a une entreprise qui a encore besoin de financement pour continuer à se développer. Carine et moi avons tellement la tête dans le guidon que nous ne l’avons pas relevée pour aller chercher de l’argent. Par contre, des idées pour l’investir, on en a plein!