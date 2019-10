Sexo: Prendre du plaisir différemment

Depuis un an, je n’éjacule quasiment plus lors des rapports sexuels avec mon partenaire. Cette absence d’orgasme lui donne le sentiment que nous ne fonctionnons plus ensemble. Je suis un peu perdu.

Jérôme, 28 ans

Orgasme masculin et éjaculation sont presque indissociables dans les représentations de la sexualité des hommes. Cependant, l’affaire est plus compliquée. Un bon nombre de jeunes hommes ancrent la découverte de leur érotisme dans les premières éjaculations. Elles sont parfois atteintes par hasard. au détour d’un rêve nocturne ou, d’autres fois, lors des premières stimulations génitales. Rapidement, ils apprennent que la sexualité s’articule autour des sensations vécues lors de la décharge. A force de répéter ces gestes, l’apprentissage se renforce. Sexe et plaisir deviennent synonymes d’éjaculats. Bien entendu, ces mêmes jeunes hommes font d’autres expériences érotiques, mais celles-ci demeurent dans l’ombre de cet orgasme éjaculatoire. Ils ne donnent pas ou peu d’importance à ces autres vécus: sensations corporelles globales, enjeux relationnels, sentiments érotiques émergents, etc.

Il va sans dire que certains suivent un autre parcours et apprennent à prendre du plaisir différemment. Si ces autres voies se marient avec la réponse sexuelle normale (désir, excitation puis orgasme éjaculatoire), tout va bien. Par contre, si les investissements érotiques empêchent ce processus biopsychologique, défini par Masters et Johnson dans les années 60, le diagnostic de dysfonction sexuelle et la souffrance associée ne sont pas loin.

En ce qui concerne votre question, il s’agit donc d’écarter toute problématique somatique. Cela étant fait, la question centrale réside dans la perception que vous avez de ce changement. Est-ce un problème pour vous, au-delà de l’avis de votre conjoint? Si ce n’est pas le cas, réfléchissez à ce qui vous plaît dans la sexualité. Selon vous, l’orgasme éjaculatoire constitue-t-il l’objectif final? Sinon, tentez d’expliquer à votre partenaire ce qui a vraiment de l’importance afin qu’il puisse comprendre qu’il ne s’agit pas là d’une baisse de plaisir, mais peut-être bien d’une possibilité de vous centrer sur ce qui vous plaît.

