10 hôtels qu’on a dans la peau

1. Tropical: Como Shambhala Estate, Bali

Le lieu Les 14 resorts et hôtels du groupe Como sont célèbres pour leur Shambhala Spa. Mais dans la jungle balinaise, au cœur d’un paysage à la puissance luxurieusement volcanique, le Como Shambhala Estate reste le lieu le plus extraordinaire pour se ressourcer.

L’esprit beauté La maison offre une série de cures ciblées, détoxifiantes, relaxantes, ayurvédiques, holistiques, etc., combinant nourriture, activités et soins (ah le massage qui allie peeling et bain de fleurs!). Comme l’hôtel, la ligne de soins s’inspire du royaume mythique de Shambhala, lieu sacré du bonheur paisible.

La ligne A son arrivée, le client respire les notes d’eucalyptus, menthe et lavande, de la gamme Invigorate. Purify diffuse des arômes de pamplemousse, fenouil et citron vert, Harmony d’ylang ylang et bois de cèdre. Trois autres gammes complètent l’offre, végane et vierge de silicone, de Como Shambhala, à base de matières naturelles et d’huiles essentielles

Como Shambhala Estate, Ubud, Bali, dès 540 fr. comohotels.com

2. Zen: Amanemu, Japon

Le lieu Inspiré des traditionnelles ryokan, l’Amanemu étale ses pavillons dans le parc national d’Ise Shima, riche en eaux thermales et en sentiers de pèlerins... La chaîne Aman (paix en sanscrit) est connue pour ses établissements huppés et spacieux mais petits en matière de capacité. Les 24 suites de l’Amanemu donnent sur la splendide baie d’Ago.

L’esprit beauté Le spa de plus de 2000 m2 comprend deux piscines watsu d’eau thermale naturelle-ment chaude, lovées dans un jardin, et diverses salles de soins où se cultive la philosophie Aman.

La ligne Trente crèmes, lotions, sérums, masques, huiles apaisantes composent la nouvelle ligne créée pour les 30 ans du groupe Aman, en 2018. Le parfum du bois de santal imprègne l’ensemble des produits. Très zen, le design des flacons est signé de l’architecte japonais Kendo Kuma, inspiré par la porcelaine japonaise.

Amanemu, Shima-shi, dès 1400 fr. la nuit

3. Caribéen: Le Sereno Saint-Barthélemy

Le lieu Plage privée, restaurant sous les cocotiers… le resort Le Sereno, sur la plage du Grand Cul de Sac, ne fait qu’un avec la mer des Caraïbes. Certaines des 39 suites disposent de leur piscine, comme les villas. Très malmené par l’ouragan Irma en 2017, l’hôtel a été rebâti plus beau qu’avant et vient de rouvrir. Pour le design, le Français Christian Liaigre a privilégié le bois exotique durable, la pierre et un mobilier rénové.

L’esprit beauté Dans cet environnement maritime, activités sportives – snorkeling, kite-surf – le disputent aux soins wellness. Le spa comprend trois espaces, dont un pavillon lumineux, tout au bord de la mer.

La ligne Outre les produits de la marque Valmont, Le Sereno propose ceux de sa gamme Black Amber, concoctés par la parfumerie pari-sienne Ex Voto. L’ambre aux notes de bois et résine s’associe à la vanille et au musc, gingembre, bois de santal et sauge.

Le Sereno, Grand Cul de Sac, Saint-Barthélemy, dès 1300 fr.

4. Enchanté: Château Mcely, République tchèque

Le lieu Voilà un château du XVIIe siècle, perdu dans une forêt enchantée, sans doute peuplée de fées, comme le veulent maints contes tchèques. Ce charmant boutique-hôtel à une heure de Prague respecte l’histoire aristocratique du lieu, avec baldaquins, piano à queue au restaurant et longues balades sylvestres. Des bottes en caoutchouc sont à disposition des hôtes.

L’esprit beauté Le très joli spa réinvente les rituels herboristes locaux, avec des bains en cuve de bois, comme jadis. Une légende dite des Neuf Fleurs incitait à cueillir neuf plantes aromatiques sur neuf talus diversement orientés, au solstice d’été. Les alchimistes d’antan en tiraient des potions magiques aux vertus régénérantes. Inéz Cusumano, propriétaire de l’hôtel, a voulu une ligne de soins, bio et réalisée dans les laboratoires du château, qui revalorise cet héritage.

La ligne Mcely Bouquet propose des baumes, huiles et autres masques et sérums, à base de thym sauvage, cynorhodon, camomille... cultivés en République tchèque.

Château Mcely, à Mcely, Rép. tchèque, chambre dès 130 fr.

5. Alchimique: Castel Fragsburg Merano, Italie

Le lieu Avec ses 20 suites, Castel Fragsburg est le plus petit cinq-étoiles du Haut-Adige. Trônant sur les hauteurs de Merano, immergé dans les collines, ce pavillon de chasse du XVIIe siècle est en outre entouré de 10 000 m2 de jardin où se niche une jolie piscine. Le nec plus ultra: les cours de yoga sur la terrasse plongeant dans les arbres, donnés par la châtelaine du Castel. Les intérieurs sont à la hauteur du paysage, boisés, baldaquinés, habités de tradition.

L’esprit beauté Castel Fragsburg héberge sans doute l’unique spa alchimiste du monde. Au milieu de cette forte nature, pourquoi s’en étonner? Dans le spa, massages, bains, soins respirent le luxe du naturel.

La ligne Élaborés par l’herboriste alchimiste Renate De Mario Gamper, les sérums, eaux, huiles et élixirs de la ligne Castellum Natura Alchemistic Beauty sont issus des plantes du coin cueillies à la main, de poussière de pierres précieuses et d’eau de lune, eau puisée les nuits de pleine lune, chargée d’énergie cosmique…

Castel Fragsburg, Merano, Haut-Adige, dès 208 fr. la nuit

6. Alpestre: Adler Dolomiti Val Gardena, Italie

Le lieu Dans ce paradis habillé d’un bois clair traité de manière biologique, on ajoute plaisirs d’eau de source aux activités physiques, randonnées, mountain-bike, ski. En prime, la vue sur les Dolomites, ainsi qu’une nourriture aussi bio que l’air. Le bien-être global est au cœur du concept développé par le groupe italien Adler Spa Resorts auquel appartient l’établissement.

L’esprit beauté Spa, consultation médicale, cosmétique active, wellness: le programme santé-beauté d’Adler repose sur quatre piliers. Avec son immense piscine intérieure et extérieure, le secteur wellness se présente comme une oasis de 9000 m2. L’ensemble des produits de soin a été élaboré en collaboration avec une pharmacologue et une homéopathe.

Les lignes Entre les produits équilibrants, nettoyants, pour hommes, aromathérapeuthiques, etc., on compte 17 gammes! Les composants viennent des régions des divers resorts du groupe comme les rai-sins de Toscane, les fleurs et plantes du Haut-Adige, l’eau des Dolomites.

Adler Spa Resort Dolomiti, Val Gardena, dès 380 fr.

7. Urbain: Soho House, New York

Le lieu Il n’y manque rien: bars, restaurant, bibliothèque, salle de projection, spa, piscine. On peut même partir en balade sur la High Line, ce parc suspendu qui s’étire là tout près… Les chambres aménagées en boudoir et meublées de pièces disparates donnent l’impression d’être à la maison – une maison très new-yorkaise, avec des briques et de hauts plafonds...

L’esprit beauté Le spa (Cowshed-Spa) est à l’image de l'hôtel: accueillant (ouvert aux non-résidents) et cool. Parois de bois sombre et sièges en cuir soulignent l’originalité design du groupe Soho House. L’offre comprend des traitements pour femmes enceintes.

La ligne Les produits à base de plantes sauvages et d’huiles naturelles sont fabriqués en Angleterre, développés, il y a vingt ans, pour un spa aménagé dans une ancienne étable du Somerset (d’où le nom de Cowshed (étable)-spa)! La marque Cowshed figure parmi les premiers labels qui ont misé sur le bio et le fair trade. (C.S.) Soho House, Manhatten, dès 575 fr. la nuit

8. Ayurvédique: Giardino Ascona Tessin

Le lieu Flanqué d’un vaste jardin avec piscine, au bord du lac Majeur, le Giardino Ascona fait jouer le vert, le bleu, la lumière du Sud, l'air du Nord... Outre un secteur wellness, le cinq-étoiles offre depuis peu ses cures ayurvédiques. Et une excellente table, le restaurant Ecco, avec le chef Rolf Fliegauf (2 étoiles au Michelin).

L’esprit beauté CEO avec son mari de la petite chaîne Giardino, Daniela Frutiger est aussi assistante en pharmacie et thérapeute en beauté et wellness. En lançant son concept d’hôtel spa, elle y a associé Dipiu (de di più, plus en italien), sa marque beauté fondée en 2006.

La ligne Les cosmétiques Dipiu exhalent un discret parfum de raisin: c'est du merlot, et c'est le fruit d’une collaboration avec le vigneron Meinrad C. Perler du domaine Tenimento dell’Ör. Parmi les autres composants: huiles d’olive et d’amande, miel de châtaignier... La ligne s’est enrichie depuis peu d’une crème solaire et de produits pour enfants.

Giardino Ascona, dès 480 fr. la nuit

9. Océanique: Le Grand Hôtel des Thermes Saint-Malo, France

Le lieu On ne saurait être plus proche des richesses océaniques. Monument de style Belle Epoque (1881), le 5 étoiles de Saint-Malo se dresse face à l’Atlantique, les pieds dans la grande plage du Sillon. Avec 174 chambres, trois restaurants et un bar-salon de thé, il offre l’ambiance d’un palace tandis que le spa aligne les bassins (5000 m2 d’eau de mer) et les cabines (hydrothérapie, physiothérapie, soins). Immersion aquatique garantie… surtout quand il y a les grandes marées.

L’esprit beauté

L’hôtel fait figure de leader de la thalassothérapie. De fait 27 000 clients fréquentent le centre chaque année. Les enveloppements d’algues, les thérapies à base d’eau de mer ou de limon s’imposent.

La ligne La mer constitue la base des cosmétiques des Thermes. L’un des ingrédients anti-âge est l’extrait de naissain d’huîtres (larves). Les produits contiennent tous des actifs d’origine marine et végétale.

Le Grand Hôtel des Thermes, Saint-Malo, dès 180 fr.

10. Nature Hotel Post Bezau Vorarlberg, Autriche

Le lieu Il vient d’être distingué par le guide Condé Nast comme The Best Naturaly Healthy Hideway, (le meilleur havre santé-nature) dans la catégorie des meilleurs spas du monde 2019... Tout de bois, cuir, feutre, lainages tissés main, l’hôtel de 58 chambres au cœur du Vorarlberg (2 heures de Zurich) est dirigé par Susanne Kaufmann, surnommée la «dame des plantes» dans le milieu de la cosmétique. L’entrepreneuse, formée à l’Ecole hôtelière de Glion, a repris l’hôtel de famille en 1994, et en a fait un refuge de bien-être et d’art de vivre.

L’esprit beauté L’espace bien-être s’étend sur trois étages lumineux. Outre les saunas et les bassins, les hôtes ont accès à des traitements anti-âge, de médecine chinoise, de régénération. Les produits sont faits maison, issus d’herbes et de plantes naturelles.

La ligne Du peeling aux graines de pavot au masque cheveux à l’huile de graines de brocoli et extrait de figue en passant par l’huile de corps au gingembre et la cure d’ampoules pour le visage, la palette est infinie.

Hotel Post Bezau & Susanne Kaufmann Spa, dès 330 fr. la nuit

