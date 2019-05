4 jours sur le Mekong, entre le Laos et la Thaïlande

Langueur délicieuse... Voilà un lit de jour (tout un concept!) en rotin, recouvert de tissage artisanal, sur le pont d’un bateau du Mékong. Un tel meuble incarne le luxe du temps qui s’écoule, comme du sable entre les doigts. La soussignée s’est laissé bercer sur ce day bed avec ravissement, les yeux perdus dans le vert insolent de la jungle ou alors dans les pages d’un polar de Colin Cotterill (excellente manière, pleine d’humour, de plonger dans le quotidien laotien). C’était en février, et le Gypsy en était à ses tout premiers mois de fonctionnement. Le Gypsy? Prenez une longue barge traditionnelle d’Asie, de celles qui servent à tous les transports – gens, poulets, marchandises – et confiez-la à un architecte (Pascal Trahan, basé à Phuket) et une designer de renom (Jiraparnn Tokeere et son agence Touchable, à Bangkok): voilà donc 41 mètres de confort et de bon goût parfaits.

La compagnie de navigation Mekong Kingdoms enrichit ainsi sa flotte déjà élégante d’un joyau unique, destiné à relier l’ancienne cité royale, Luang Prabang, au Triangle d’or, cette terre en frontières de trois pays (Birmanie, Laos et Thaïlande), jadis haut lieu du trafic mondial d’opium. Un voyage au ralenti de trois ou quatre jours, selon que l’on remonte ou descende le courant. A bord, deux vastes chambres à coucher lambrissées invitent à un rythme horizontal, tout comme le lounge avec vue sur la canopée (c’est là qu’est sis le fameux lit de jour) ou le deck à l’avant, pour regarder le futur, nez au vent. Chaque détail est soigné, de la couverture à motifs traditionnels aux luminaires en paille tressée, aux orchidées qui se balancent mollement le long du bastingage.

Un mobilier design inspiré de l'artisanat local. Photo: Mekong Kingdoms

Le temps au ralenti

En embarquant sur le Gypsy, le voyageur change de monde. A Luang Prabang déjà, avant le départ, c’est comme si le cours du monde avait subitement freiné. Depuis son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, il y a vingt-cinq ans, l’ambiance a étonnamment peu changé. Certes, les terrasses en bord de fleuve sont densément peuplées de jeunes touristes en pantalons batik, les anciennes maisons de bois sont devenues des hôtels de charme, mais l’irréelle quiétude aux abords des temples reste intacte. Aux aurores, quand les moines traversent la ville pour collecter leur repas en offrande, les touristes se pressent pour leur tendre du riz. Le flash des appareils photo ne parvient jamais à troubler les visages des hommes en robe safran. La légende veut que Bouddha ait souri en se reposant à cet endroit. On a envie de croire qu’il sourirait encore s’il voyait les bas-reliefs dorés des temples, le pas lent et déhanché des habitants du lieu, les marchés à même le sol qui vendent une profusion de minuscules légumes multicolores et d’herbes aromatiques (et quelques rats de bambou frais écorchés…).

A bord du Gypsy, le rythme ralentit encore, tandis que les passagers redécouvrent l’idée même d’oisiveté. Le paysage vallonné défile en camaïeux végétaux, des jours durant, sans trace humaine visible sur la rive, et le balancement des feuilles de bananiers produit un effet presque hypnotique. Chaque instant se vit au gré des frissons de l’air, des infinies variations de lumière qui rendent cinématographique le moindre rocher dans la rivière. Tel matin de brume, impossible de naviguer, la forêt apparaît en strates successives, sortant progressivement du rêve cotonneux, au fur et à mesure que le voile se lève. Cette émotion ne s’oublie pas. Puis la vie s’ébroue et reprend son cours, comme un film qui continue après que l’on a pressé sur «pause». Les hors-bord de fortune s’élancent à nouveau au ras de l’eau, avec leur vrombissement de libellule sous ecstasy et leurs conducteurs en casques de moto. Les barges chargées dépassent la croisière de plaisance, qui avance, souveraine, sur ce large ruban couleur cappuccino qui est l’un des plus grands fleuves d’Asie.

Reste que la réalité qui se découvre au fil de l’eau brouille un peu la romance. La région est l’une des moins peuplées et des plus pauvres du monde; 75% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Le tourisme représente d’ailleurs l’une de ses principales ressources. L’accès en bateau permet de se confronter à des conditions que le voyageur a rarement l’occasion de percevoir, comme ce village de la minorité Hmong de 120 habitants, aux huttes en bois, à même la terre battue. On frissonne à imaginer l’ambiance en période de mousson, quand la pente boueuse entraîne les fragiles constructions – avec leurs petits greniers à riz sur pilotis – en direction du fleuve. Pas d’électricité, un seul point d’eau alimenté par une source. Aucune route ne relie le village aux bourgades voisines et l’école locale – 26 enfants s’ébattent entre cochonnets et poulets – affiche fermé depuis trois ans, faute de trouver un enseignant prêt à s’installer là. Ne reste guère qu’à cultiver les maigres lopins disputés à la jungle. En amont, sur l’autre rive, le village Bo, à peine plus grand mais doté d’une route et de constructions en briques, s’en sort mieux, avec des métiers à tisser dans chaque maison. Les femmes vendent leurs étoles en soie et coton à prix fixe: 6 dollars, pas de discussion. Elles ont bien intégré l’économie globalisée… Au final, la croisière quitte les collines moussues de la jungle pour rejoindre les vastes plaines cultivées de Thaïlande. Et voilà le pont monumental qui marque la frontière et l’arrivée en pays prospère et coquet. Le contraste n’en est que plus poignant.

Au plus près d’un fleuve qui fait peur

Le bateau plat, à fleur d’eau, permet – impose? – une vision rapprochée de ce Mékong mythique, fleuve nourricier et sacré qui alimente six pays. La survie de plus de 60 millions de personnes en dépend directement, qu’il s’agisse de pêche, d’eau ou d’énergie. Les gens du cru en font leur salle de bains, tous les autres peuvent se permettre de plisser le nez en pensant aux pesticides et autres déchets d’usine qu’il a forcément absorbés, après que la source jaillie dans l’Himalaya, au Tibet, a pris ses aises en Chine. En cette mi-février, les eaux s’avèrent exceptionnellement basses et les villageois lorgnent vers l’amont, se demandant quand les grands barrages chinois voudront bien ouvrir les vannes et irriguer leurs cultures. En attendant, les flots majestueux charrient sandales et bidons, tout juste si l’on ne voit pas passer les armoires frigorifiques (elles doivent s’être échouées au fond). Le soir venu, lorsque le Gypsy accoste sur l’une de ces improbables plages de sable clair que la saison sèche révèle, que l’apéritif est servi devant le feu de camp, une tristesse poignante étreint le voyageur: que dire de ces arbres enguirlandés de lambeaux de plastique, comme des épouvantails témoins de la catastrophe en marche?

Ce trajet à bord du merveilleux Gypsy relève avant tout du voyage immobile, où l’étranger voit défiler la vie fluviale en spectateur, tour à tour ébloui et horrifié, reconnaissant et impuissant. Là, on s’informe sur les ONG actives sur place, pour essayer de soutenir l’école. Ailleurs, à Pakbeng, on s’émeut de pouvoir mener au bain une fière éléphante de 19 ans, Mae Bunma (nom qui signifie chance), recueillie après mauvais traitements, dans le si joli sanctuaire pour éléphants. Ailleurs encore, on s’interroge sur la manière dont les villages éloignés profitent de la manne du tourisme. Et au dîner, on remercie avec effusion le cuisinier du bateau, pour sa fabuleuse salade de fruits aux piments et ses noix de Saint-Jacques poêlées. Les passagers débarquent au dernier jour le cœur chaloupé d’émotions contradictoires. C’est sans doute à cela que tient la valeur d’un voyage: à la manière dont il imprègne ceux qui l’ont vécu d’une vision nouvelle. Quitte à ce qu’elle soit caléidoscopique.

