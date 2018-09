Depuis Huaráz, la Cordillera Blanca est à portée de tous

Au fil des coups de rame sur la Laguna 69, dans le parc naturel Huascaran, on se laisse griser par la sensation éphémère d’être le roi du monde à bord de son canoë à 4600 mètres d’altitude. Dans un décor époustouflant pour les non-blasés des lacs de montagne, on apprécie la chaleur du soleil matinal en souhaitant le bonjour au Pisco (5752 m) et au Chacraraju (6112 m). Les deux cimes offrent leur reflet dans l’eau turquoise du lac adossé à la roche brute, l’un des mille et un trésors à découvrir (relativement) simplement au départ de Huaráz, station nichée au cœur de la Cordillera Blanca, dans le centre du Pérou.

Avant même de découvrir cette cité de 130 000 habitants, il y a le plaisir d’y arriver. En avion, l’appareil tutoie le cirque des 6000 avant de se poser à 3000 m d’altitude sur le tarmac du minuscule aéroport situé à une grosse demi-heure du centre-ville. Aux backpackers et visiteurs peu pressés, on conseille toutefois un aller en car multiconfort à moins de 25 francs au départ de Lima. On ne voit pas passer ces neuf heures durant lesquelles la grisaille de la capitale cède le pas à des paysages désertiques, des pueblos typiques et un dernier tronçon tout en champs et vergers. Un cours accéléré sur la diversité du Pérou.

Veiller à y aller crescendo



Retour à la Laguna 69 en ce beau début de matinée. Le silence est total. Cela ne durera pas, avec l’arrivée programmée une heure plus tard des premiers d’une longue série de randonneurs partis le matin même de Huaráz. Il a fallu camper la veille au bas de l’itinéraire et se lever avant le soleil pour jouir de ce moment de solitude privilégié. Au programme, 8 km et trois bonnes heures de montée, coriace par endroits. Bertrand Würsch, Vaudois installé à Huaráz depuis bientôt dix ans avec son agence de voyages, mène le groupe avec son fidèle compère péruvien Oscar, auxquels ont été arrimés les 25 kilos du canoë.

Pour le Vaudois natif de Grens (lire son portrait dans notre édition du 16 juillet), «c’est l’une des plus belles randonnées du Pérou sur un jour». Notre cœur balance tout de même avec la Laguna Churup (4450 m) et ses teintes bleu-vert, ses petits promontoires, et le mont Churup pour dominer une scène à couper le souffle. Comme pour la Laguna 69, le dénivelé total reste modeste sur le papier, mais la déclivité chauffe les mollets.

Les deux marches sont dites «d’acclimatation». Idem pour celle vers la Laguna Wilkacocha, balcon panoramique naturel situé dans la Cordillera Negra (noire, car la neige en est absente) et qui permet d’embrasser son homologue enneigée. Pour les randonneurs moyens, ces sorties de quelques heures suffisent à s’en mettre plein les mirettes sans négliger le plaisir de l’effort. «D’ailleurs, je rêve d’un lodge de standing dans les hauts de Huaráz pour emmener des clients randonner une journée dans les quebradas (vallées latérales)», glisse Bertrand Würsch.

Pour les trekkeurs plus chevronnés, ces randonnées auront pour principal bénéfice de doper leur taux d’hématocrite en vue d’expéditions de plusieurs jours. Le Vaudois évoque celle de Santa Cruz, un slalom de quatre jours (trois à huit heures de marche quotidiennes) entre montagnes de renom (dont l’Artesonraju, la montagne icône de la Paramount), cols et lagunes. Celle de neuf jours dans la cordillère Huayhuash croise six sommets perchés à plus de 6000 m et comporte aussi son lot de lacs d’altitude. ­

Et la ville de Huaráz dans tout ça?



Disons-le d’emblée, Huaráz ne brille pas par ses attraits urbanistiques avec son architecture en damier classique des villes d’Amérique du Sud et sa Plaza de Armas en bordure d’une église à l’état discutable. Sans la perspective d’un trek, l’étape n’est pas obligatoire. La modernité et la pression du tourisme n’ont toutefois pas étouffé le charme du Pérou traditionnel malgré les nombreux touristes. Huaráz «la Suisse» (lire ci-contre) offre ainsi son lot de dépaysement et d’immersion, avec des services à la hauteur, dont une belle palette de bars et restaurants.

Le centre se visite aisément à pied, même si les touk-touks motorisés sont légion à chaque carrefour et leur tarif fixé à un sol (30 centimes). Au final, Huaráz permet de se détendre entre deux randonnées ou de se requinquer avant le prochain bus vers de nouvelles contrées du continent. (24 heures)