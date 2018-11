En Nouvelle-Zélande, on chasse les cochons en famille

Mis à part l’accord d’un propriétaire pour se rendre sur ses terres, la chasse est totalement libre dans le pays, si bien que dans les zones rurales presque tout le monde est chasseur.» Broyard établi depuis 15 ans en Nouvelle-Zélande, Raphaël Knopf se munit volontiers de sa carabine pour se rendre dans sa forêt, située au nord de l’île. Alors que l’Ajoie s’apprête à célébrer le cochon dans le cadre de la Saint-Martin, le Vaudois nous a fait découvrir une autre tradition liée à cet animal, mais à l’autre bout du monde. Le principe? Une chasse au cochon sauvage.

Introduit par l’explorateur britannique James Cook, premier Européen à débarquer en Nouvelle-Zélande en 1769, l’animal pullule dans tout le pays, ainsi que de nombreuses autres espèces. En effet, le seul mammifère endémique de Nouvelle-Zélande est une chauve-souris, si bien que tous les animaux introduits au fil des ans ont prospéré faute de prédateurs naturels. Pour réguler les populations, la chasse s’est ainsi imposée, faisant du pays insulaire un véritable paradis pour les chasseurs. Sur internet, nombreux sont les sites à vanter cette activité.

Chaque vallée possède son club de chasse et, à la mauvaise saison, les sociétés organisent leurs concours qui s’apparentent à une grande fête annuelle. «Les cochons sauvages sont comme les sangliers en Suisse, des animaux nuisibles, explique Raphaël Knopf. Ils détruisent la forêt comme les pâturages à la recherche de nourriture. Ils mangent parfois les agneaux qui viennent de naître et peuvent aussi s’attaquer aux brebis affaiblies après leur vêlage», poursuit le Vaudois devenu responsable de la cuisine du centre communautaire de Ngamatapouri, un village situé à plus de 100 kilomètres de son domicile d’Hunterville.

Dès le plus jeune âge

En cette froide journée d’hiver, en plein mois de juillet, Reid Belton affiche un sourire de circonstance. «Avec 46 équipes de 3 chasseurs et 76 enfants inscrits depuis vendredi, nous allons battre notre record de participation, le concours étant désormais aussi ouvert aux chasseurs non-membres d’un club», raconte le trentenaire, responsable du jury. Chez les Kiwis, la chasse se pratique dès le plus jeune âge. Et si le nom de la manifestation est «chasse au cochon», des catégories sont prévues pour tous les animaux, notamment les cerfs ou les opossums, les daims, les lapins, voire les chèvres.

Depuis deux jours, les compétiteurs arpentent une vallée considérée comme «la plus longue ne menant nulle part de tout le pays» à la recherche de gibier. En ce dimanche tout gris, chacun doit apporter ses plus belles prises avant 13 heures au jury. De son côté, Raphaël débute la cuisson des mets proposés aux chasseurs durant toute la journée.

Les enfants sont les premiers à rentrer au centre communautaire d’une vallée de 50 kilomètres parsemée de maisons isolées. À deux pas du terrain de rugby, situé de l’autre côté de la rivière et de l’école, les opossums abattus sont pesés avant d’être exposés au milieu de quelques lapins et de têtes de chèvres. Les animaux les plus lourds gagneront un prix, mais il existe de nombreuses catégories. Ainsi, les chèvres ayant le plus grand écartement entre les cornes sont prisées.

Il en va de même chez les adultes. Cochons et cerfs constituent l’essentiel des prises reposant sur le pont des pick-up des chasseurs. À 86 ans, Les Broidmore retire les attributs sexuels de chaque bête avant de passer sur la balance. Cela permet d’assurer que l’animal a été chassé ces derniers jours et pas présenté la semaine précédente dans un autre concours, puis conservé en chambre froide. Car les prix proposent de rondelettes sommes d’argent, pour les animaux les plus lourds, mais aussi pour le cochon ayant les plus longues dents ou les cerfs présentant les plus beaux bois. «Ils doivent être parfaitement symétriques, mais cette année nous n’avons pas de bon exemple», commente l’octogénaire en passant en revue la bonne trentaine d’animaux pendus par les pattes.

«La plupart du temps, je mange le produit de ma chasse, mais il arrive que j’en vende une partie aux bouchers qui viennent toujours faire leurs affaires lors de ces rencontres», sourit «Popeye» Brasting, la soixantaine et véritable figure des concours de chasse néo-zélandais. Alors qu’une pluie fine s’abat sur la place des fêtes, le président du Kai Iwi Pig Hunting Club s’abrite sous son chapeau de cow-boy, une grande bière à la main, à proximité de la buvette. «Il y a davantage de cerfs que de cochons abattus, car on peut chasser un cerf simplement avec un fusil alors que pour attraper le cochon, il faut des chiens entraînés», poursuit le sexagénaire, fier que ses deux filles et son fils aient appris à chasser dès leur enfance.

Du rôti de mouton au menu

Pour les protagonistes, la journée de fête est loin d’être terminée. Alors que le jury prépare la distribution des prix, chacun se retrouve à la buvette pour fraterniser. À l’extérieur, une course d’obstacles est aménagée pour prolonger la journée en toute convivialité. Cochon fraîchement abattu sur le dos (ou lapin pour les petites têtes blondes), hommes, femmes et enfants doivent franchir divers sauts ou tunnels avant de boire une grande rasade de boisson alcoolisée. Heureusement, un verre de limonade est prévu pour les plus jeunes.

En cuisine, Raphaël Knopf se délecte du spectacle sourire aux lèvres et bière à la main. La journée se veut aussi caritative, puisque le bénéfice de la buvette servira à financer l’année scolaire… Étrangement, aux côtés des frites et saucisses, des hamburgers de rôti de mouton auront composé le principal menu de la journée!

(24 heures)