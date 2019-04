Gourdon, Mougins et Valbonne, les caractères du pays niçois

Si Nice ou Cannes sont d’inévitables pôles d’attraction, l’une pour son passé historique, et l’autre pour son célèbre festival du cinéma, toute personne qui viendra passer des vacances balnéaires sur la Côte d’Azur appréciera d’épicer son séjour en se rendant dans l’arrière-pays et en découvrant des villages typés. Les habitants déplorent le départ des potiers de Vallauris ou des souffleurs de verre de Biot, mais il y a bien d’autres trésors dans la région, tels Mougins, Valbonne et Gourdon.

Du haut de sa colline, le Vieux-Mougins est l’archétype des villages de charme de l’arrière-pays niçois, et Napoléon Ier le choisit comme étape avant de passer la nuit à Grasse pour emprunter celle qu’on appellera par la suite la «Route Napoléon». Ce site, avec ses rues en colimaçon – construit ainsi pour faire un lieu facilement apte à soutenir un siège en cas d’invasion barbare –, est un peu comme un village-musée consacré au tourisme, certes, mais à condition qu’il soit haut de gamme: pas de fast-food ni de boîte de nuit tapageuse. En France, c’est peut-être l’endroit où on trouve le plus de boutiques d’art au mètre carré. Ses deux héros que furent Pablo Picasso et Roger Vergé n’y sont pour rien, mais ils ont marqué la ville, car il s’y tient régulièrement des rencontres de grands chefs étoilés qui ont donné leur nom à plusieurs rues de Mougins, et les galeries de tableaux pullulent.

Le village rectangulaire

Dérivée du nom «la bonne vallée» (Vallis bona), Valbonne a beaucoup souffert des épidémies de peste qui ravagèrent la Provence entre 1350 et 1500; elle fut sauvée grâce à l’évêque de Grasse Augustin de Grimaldi en 1519, qui prit l’initiative d’assainir et de reconstruire le village dans le but de le repeupler. L’urbanisation se fit sous la forme rectangulaire avec des rues tracées au cordeau à la mode romaine. Les maisons du pourtour furent conçues pour servir de remparts, et au centre fut aménagé un forum, lequel est, aujourd’hui, occupé par la place des Arcades, un endroit idéal pour déguster un pastis, assis à l’une des grandes terrasses qui ne désemplissent pas en période estivale.

Un parcours pédestre didactique permet de faire connaissance de l’évolution du mode de vie des habitants entre le XVIe et le XXe siècle. Sur les façades des vieux murs, on remarquera des poulies ayant servi aux commerçants à hisser des marchandises aux étages supérieurs. Des cadrans solaires apparaissent à de nombreux endroits. À plusieurs coins de rue on découvre des bornes «chasse-roues» qui servaient à protéger les murs des roues des charrettes et à arrêter celles dont les chevaux s’emballaient.

L’abbatiale datant du XIIIe siècle est un bel exemple d’architecture romane dont la sobriété donne une beauté singulière avec, par exemple, douze croix de consécration sculptées à même la pierre, ou encore le portail en plein cintre. Suit le monastère, dont la décoration est fidèle à l’esprit de l’abbatiale avec, comme détail original, des corbeaux de pierre sur les murs sud et est. Bien d’autres bâtiments le long des ruelles enrichissent la découverte de Valbonne, comme la chapelle Saint-Bernardin, siège des Pénitents blancs au XVIIe siècle, l’Hôtel-Dieu dont le but était de secourir les indigents et les mendiants au XVIIIe siècle.

Un nid d’aigle

Gourdon remporte, à juste raison, les suffrages de beaucoup d’habitants des Alpes-Maritimes comme étant l’un des plus pittoresques villages de la région. Peuplé de 400 habitants, il est perché au sommet d’un étroit piton rocheux qui lui donne une allure de nid d’aigle à 760 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il offre une vision impressionnante de ville fortifiée quand on le découvre au tournant d’un virage en épingle à cheveu au détour d’une route sinueuse. C’est sa construction en pierre provençale qui en fait toute sa noblesse. À l’époque, c’était le meilleur matériau qu’on connaissait pour construire un lieu fortifié apte à être défendu efficacement.

En arrivant à Gourdon, la première chose à faire est de se rendre place Victoria, côté sud, pour admirer un panorama époustouflant avec, en face, une vue s’étalant sur 80 km de Nice à Théoule et, côté est, les gorges de la vallée du Loup, une petite sœur du proche Verdon. Ensuite, il faut admirer l’imposant château féodal, construit dans le plus pur style provençal. Un autre monument à ne pas manquer est l’église romane Saint-Vincent (XIIe siècle), dont les particularités sont un bénitier taillé dans le roc et un sol dallé de vieilles pierres, intactes depuis sa construction. (24 heures)