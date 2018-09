Jérusalem, ville-monde traversée de lignes de fracture

«Je ne vais plus à Jérusalem. Il y a trop de colère, trop de haine. Vous ne l’avez pas ressenti?» Pour ce chrétien de Nazareth, Israélien arabe, la Ville sainte n’est pas très loin, mais ce n’est pas la spiritualité qu’il faut y chercher. N’en déplaise aux centaines de pèlerins qui s’y pressent chaque jour que Dieu fait.

Il n’a pas tort. Quelque chose de sourd dans la cité millénaire, une vibration à laquelle il est difficile d’échapper. On le sait avant même d’y mettre les pieds, deux peuples la revendiquent pour capitale inaliénable. Pour les Palestiniens, Jérusalem est le cœur d’un pays confisqué par la création d’Israël, en 1948. Pour l’État hébreu, elle est «une et indivisible» selon la loi, et tout entière sous son contrôle, depuis la victoire lors de la guerre des Six Jours, en 1967.

Une? La ville-monde est tout le contraire. Elle est aussi multiple qu’elle est divisée. Une traversée de la vieille ville suffit pour s’en rendre compte: Jérusalem n’a pas qu’une seule ligne de faille. Elle en est zébrée sous l’effet des nombreuses communautés qui y cohabitent et qui y rivalisent. Pour le meilleur et pour le pire, c’est ce qui fait l’extraordinaire richesse de ce lieu pareil à nul autre.

1967. Vu de l’extérieur, la date figure au plus dans les livres d’histoire. Ici, elle est dans toutes les têtes. Jusqu’alors en mains jordaniennes, la ville arabe, Jérusalem-Est, est désormais soudée à Jérusalem-Ouest pour donner une capitale à Israël. Un état de fait qui n’est pas reconnu par la communauté internationale, à l’exception du Guatemala, et des États-Unis de Donald Trump depuis cette année. Pour les Palestiniens, elle est territoire occupé. Territoire occupé aussi, l’enceinte de vieille ville, qui renferme le mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre et l’esplanade des Mosquées. Sur cette ligne de partage invisible, il n’y a pas de barrières, si bien qu’on la traverse sans tout de suite s’en rendre compte. Ainsi, arpenter Jérusalem, c’est sans cesse quitter un univers pour entrer dans un autre. À l’ouest, la ville juive se déploie en capitale occidentale, avec ses quartiers pittoresques, ses artères commerciales, ses restaurants et ses musées. À l’est, la partie arabe se dit privée de moyens, négligée par les autorités israéliennes, mais elle vibre aussi et s’affiche fièrement orientale.

Cohabitation sous tension

Percée dans l’ancienne muraille, la porte de Damas est l’un des plus beaux passages entre deux mondes. Depuis la ville moderne, elle propulse dans le souk du quartier musulman de la vieille ville, un espace d’à peine un kilomètre carré qui comprend également un quartier chrétien, un quartier arménien et un quartier juif. Avant de s’engouffrer dans les ruelles par un étroit passage encombré par la foule, on passe devant une petite tourelle en béton qui tranche avec la belle architecture des fortifications. Des policiers israéliens tiennent leur poste de garde, protégés par cette structure sans charme, parade aux attaques au couteau qui se sont multipliées ces dernières années.

Dans le dédale du marché musulman, les sentinelles se fondent depuis longtemps dans le va-et-vient des habitants, des touristes et des pèlerins. Mais elles se font plus visibles à mesure à proximité de l’esplanade des Mosquées et du mur des Lamentations, là où se cristallisent toutes les tensions. L’accès à ces lieux de spiritualité est aussi sécurisé que celui d’un aéroport, avec force portiques de sécurité et rayons X pour les bagages. Depuis quelques années, l’entrée de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher, deux monuments parmi les plus saints de l’Islam, est même fermée aux touristes. «Il a fallu appliquer cela à tous les visiteurs qui ne sont pas des fidèles, plaide un guide sur l’esplanade des Mosquées. Mais à l’origine, c’est pour éviter les coups d’éclat commis par quelques Juifs extrémistes.» Les portes de ces deux lieux saints ne sont toutefois pas complètement closes, et l’administration du site, contrôlée par l’État jordanien, permet les visites au compte-gouttes. Dans la grande mosquée, la vision d’un groupe de nonnes catholiques arpentant l’immense tapis de prière résume ainsi les contrastes de la Ville sainte.

Depuis l’esplanade qui jouxte le Dôme, la vue sur le mont des Oliviers rappelle la coexistence parfois conflictuelle des trois grands monothéismes. Le regard embrasse le jardin de Gethsémané, où Jésus a prié avec ses disciples avant la Passion, mais la colline est aussi recouverte par l’immense cimetière juif, dont les dizaines de milliers de tombes renvoient la lumière blanche du soleil. Les morts y font face à l’ancienne muraille de Jérusalem, à l’endroit où se trouve la Porte dorée. Ils sont aux premières loges pour attendre l’avènement du Messie qui, selon la tradition judaïque, doit entrer dans la Ville sainte par cette voie, la plus ancienne pratiquée dans les fortifications. La porte est pourtant murée depuis le temps de Soliman le Magnifique et un cimetière musulman en barre l’accès. Il aurait été placé là pour empêcher le passage d’un éventuel prophète.

Voilà pour le passé. Mais non loin de là, les rivalités d’aujourd’hui sont bien vivantes. Depuis les murailles, on aperçoit le quartier palestinien de Silwan, l’un des plus modestes de Jérusalem. À cet endroit, au cœur historique de la ville, la lutte territoriale entre Israéliens et Palestiniens fait rage comme ailleurs en Cisjordanie. Densément construites et ponctuées de mosquées, les habitations arabes sont toutes proches de la Cité de David. Pour certains, ce site archéologique très fréquenté des touristes pourrait être l’ancienne capitale de l’emblématique roi d’Israël. Il est surtout géré par une organisation dont l’un des buts est d’accroître la présence israélienne dans les environs. «Qu’avez-vous entendu à propos de Silwan?» demande un jeune homme rencontré à proximité. «Il paraît que c’est un quartier palestinien», lui répond-on. «Palestinien, vous dites? Il n’y a pas de quartier palestinien, ici. On est en Israël.»

«Ce n’est pas un travail de guide touristique. C’est une mission»

Comme toute destination touristique, Jérusalem ne manque pas d’agences proposant des visites guidées en tout genre. Les circuits incontournables font découvrir la vieille ville ou amènent les touristes à la citadelle de Massada, site antique époustouflant qui domine les rives de la mer Morte. Mais Jérusalem n’est pas une destination comme les autres. À côté des circuits incontournables, une offre un peu spéciale s’est développée, celle des visites «politiques».

Abu Hassan admet qu’il accompagne des groupes sur les plages. «C’est de l’argent qui ne se refuse pas.» Mais ce n’est pas pour cela qu’il a lancé son agence, il y a plusieurs années déjà: «Pour moi, ce n’est pas un travail de guide touristique. C’est une mission.» Dans ses dépliants, il propose, entre autres, des visites de Jérusalem-Est avec pour thèmes principaux les implantations juives qui émaillent l’agglomération, les camps de réfugiés et les conditions de vie des Palestiniens de part et d’autre du mur de séparation israélien, qui serpente entre les quartiers arabes de la ville. Mais ses circuits emmènent aussi les touristes en Cisjordanie: à Hébron – ville sous haute tension où s’affrontent la population palestinienne et une minorité de colons israéliens –, à Bethléem ou encore à Ramallah, où se trouvent le siège de l’Autorité palestinienne et le mausolée de Yasser Arafat.

«La plupart des gens, et surtout les Juifs, n’ont aucune idée de ce qui se passe ici pour les Palestiniens. Mon but est de leur ouvrir les yeux.» Ce faisant, Abu Hassan ne prétend pas à la neutralité. «Je suis militant depuis toujours. La première fois que j’ai été envoyé en prison, j’avais 13 ans!» Assagi après des années d’activisme, dont il ne donne pas le détail, il assure être le père du concept des tours politiques à Jérusalem. «Aujourd’hui, plusieurs guides se sont engouffrés sur le créneau. Certains ont même entièrement copié mon offre. Mais tous ne sont pas engagés politiquement.» Lorsque nous le rencontrons, Abu Hassan guide une petite dizaine de rabbins à travers Jérusalem-Est à bord d’un minibus. Venus des quatre coins des États-Unis, ils sont membres d’une association religieuse engagée pour les droits humains. «C’était important pour nous d’avoir aussi cet autre point de vue sur Jérusalem», explique l’organisatrice du voyage.

La petite équipe est chaperonnée par un militant israélien de «La Paix Maintenant», l’une des plus importantes associations pacifistes du pays. Abu Hassan, lui, ne mâche pas ses mots, détaillant les discriminations que subissent les Palestiniens aux mains de l’administration israélienne, alors que son bus longe le mur de béton qui enserre un quartier arabe. Le dialogue s’engage, mais, malgré un public aux idées libérales, tout le monde n’est pas d’accord. «On ne partage pas toujours les mêmes idées, mais au moins, il est possible de discuter», conclut le guide. C.BA. (24 heures)