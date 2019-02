La plus vieille pharmacie de l’âme se trouve à Saint-Gall

Au-dessus de la lourde porte d’entrée, on peut lire l’inscription «Psyches Iatreion». C’est-à-dire «Pharmacie de l’âme» en grec ancien. Les médicaments dont il est question ici ont guéri de l’obscurantisme des milliers de cerveaux du Moyen Âge à nos jours. Bienvenue dans la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall, l’une des plus vieilles collections monastiques d’ouvrages du monde, en tout cas la plus ancienne de Suisse. Fondée avant l’an 800. Pas moins de 160 000 livres dorment sur ses rayonnages, sous l’œil vigilant de saint Augustin, que l’on aperçoit là-haut en majesté, entre les voûtes rococo du XVIIe siècle. Un décor unique. Rien que pour ce spectacle on ne regrette pas d’avoir traversé la Suisse.

Et les 2100 manuscrits du Moyen Âge, on peut les feuilleter? «Non, vous ne les verrez pas, ils sont derrière une porte blindée. Leur consultation est réservée à des spécialistes dûment autorisés, avec des masques et des gants», explique notre guide, Erika Ackermann. Évidemment… On rêvait de jouer les Robert Langton à la «Da Vinci Code» ou les Guillaume de Baskerville à la «Nom de la rose», et nous voilà remis à notre place de touriste. Heureusement, des vitrines montrent de superbes pièces. Tel ce rare manuscrit du moine Ermenric d’Ellwangen (IXe siècle) adressé à l’abbé de Saint-Gall; des sortes de dictionnaires gaélique-latin; des écrits irlandais. Le moine Gall, qui donne son nom à la ville, venait précisément d’Irlande, ce vert pays «de lait et de miel».

Une momie à mycoses

On s’extasie sur les enluminures d’un psautier, on rit sur un manuel de tonsure pour religieux. Puis on tombe sur une momie égyptienne trois fois millénaire acquise par la bibliothèque il y a deux siècles. «Elle s’appelait Schepenese et elle a des mycoses», prévient la guide, des fois qu’on voudrait lui caresser les papyrus. Puis on tombe sur un globe terrestre monumental. Il montre l’état cartographique du monde en 1570. Des monstres nagent dans les océans, l’Antarctique remonte jusqu’à Bali.

«C’est une réplique», prévient notre guide. Oui, on avait oublié… Les Zurichois ont piqué cette splendeur en 1712 et ne l’ont jamais rendue. Les Saint-Gallois l’ont réclamée pendant des décennies, après que la bibliothèque a été classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Il a été convenu en 2006 que Zurich garderait l’original mais offrirait une copie de l’objet à Saint-Gall. À ce jour, l’Égypte n’a pas encore réclamé le sarcophage ni la dépouille de Schepenese.

La ville blanche

Après une visite de la cathédrale, on marche dans les rues de Saint-Gall. Le voyage dans le temps et la beauté continue, entre les maisons à colombages et les oriels: des fenêtres en encorbellement entièrement sculptées. Voici les anciens thermes, où l’on ne faisait pas que se baigner, fermés au XVIIe siècle par crainte de contagion de la syphilis. À la Vadianstrasse, on entre au Musée du textile. Il permet de remonter aux sources de la broderie de Saint-Gall. «À la grande époque, il y a cent ans, il y avait plus de 18 000 machines mécaniques pour faire du tissu en ville», raconte la guide Claudia Schneider.

Plus anciennement on appelait Saint-Gall «la ville blanche», car des draps blancs étaient étalés aux alentours. «Le conseil de ville donnait une prime à ceux qui tuaient les chiens errants afin qu’ils ne salissent pas les draps.» Après une dégustation de biberlis (pains d’épice au massepain), dont les Saint-Gallois revendiquent la paternité, on passe devant la maison de Paracelse, celui dont la pharmacie soignait les corps. On se dit que Saint-Gall porte bien son surnom de «perle de la Suisse orientale». (24 heures)