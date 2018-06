Le Sri Lanka, un road-movie qui n’a rien d’une fiction

La question fait rire les habitués et la réponse est… non, personne, jamais, n’a tenté l’exploit de compter le nombre de tuk-tuk colonisant les routes sri lankaises. De Colombo – la métropole aux 5,6 millions d’habitants qui se dessine un avenir de «city de classe mondiale pour l’Asie du Sud-Est» – à Nuwara Eliya, habillée de ce vert thé dans le centre de l’île, ils font le paysage. Rouges. Bleus. Verts. Noirs. Relookés ou dans leurs jus d’origine, à vide, en livraison ou dans une optimisation joyeusement maximale de leur espace, ces tricycles motorisés ont la route pour eux! Peut-être même un peu trop à entendre la régularité des klaxons – on s’en ferait presque une petite musique de fond – qui doivent remettre les indisciplinés sur le droit chemin. Autrement dit, sur cette route, cette voie de vie, cette artère unique lorsqu’on s’aventure hors des centres, où tout se passe. Les militaires y sont à l’entraînement en mode marche forcée sous cette chaleur de la mi-journée qui en fait s’écrouler certains, quand d’autres avancent encore sans plus vraiment savoir pourquoi. Des couturières y sont à l’œuvre sur leur vieille Singer à pédale au milieu de leur pièce à vivre. On y trouve aussi les garagistes engloutis derrière d’improbables collections de capots, de portières, de rétroviseurs et c’est là qu’on se demande pour quoi, pour qui…? Sur les kilomètres avalés, une conduite sportive, oui, mais pas d’accrochage à l’horizon. Pareil pour les chiens, ces bâtards presque tous couleur caramel comme s’il n’y avait finalement qu’une race: tous vivent sur le bitume, limite suicidaires, mais sans y perdre la vie. Comme quoi tout est possible sur cette route. Vraiment tout.

La politique et le criquet

Elle fascine. Méduse même. L’envie de s’arrêter, de figer l’instantané, la sincérité, la simplicité, prend sans arrêt. Les autochtones abondent, complices, et même reconnaissants de cette lecture de leur pays, c’est là que se trouve le vrai Sri Lanka. Là que son humanisme se fond avec la réalité quotidienne, qu’il s’épanouit même. Si à l’arrière, la nature a tous les droits pour elle, sur le bord de la route, pas un mètre carré n’est laissé sans une bribe de vie; les maisons s’enchaînent, les échoppes aussi, même le long des lacets qui emmènent jusqu’au point le plus haut, le bien nommé Little England, là où poussent l’une des principales économies du pays et… l’architecture britannique. Les portes invariablement ouvertes, le regard n’a plus qu’à se balader, qu’à grappiller ces belles images. L’esprit peut imaginer les conversations en cours, la politique et le cricket arriveraient en tête de liste. On a le temps! Tout le temps entre la capitale vouée à sa reconstruction sans regrets aucun pour ses splendeurs passées et la citadelle de Kashyapa émergeant de la jungle à Sigiriya, les kilomètres défilent… lentement. La faute aux ralentisseurs de trafic, les vrais, ces fameux tuk-tuk, 30 000 roupies l’unité ou dix mois d’un salaire moyen. De retour vers le centre, en direction de Kandy, les maisons du bord de la route embellissent à l’image de cet éventail de l’architecture vernaculaire. Puis, entre la meilleure opportunité d’observer des éléphants en liberté – animal si ce n’est sacré, éminemment respecté – à Udawalawe National Park jusqu’à Galle à la pointe sud-ouest de l’île encore marquée par le tsunami de 2004, les heures prennent également leur temps sur un axe, cette fois bordé de petits cimetières. Il n’y aura qu’une seule infidélité à cette route, trois heures de train pour rejoindre Colombo. Trois heures au contact de cette envie réciproque de connaître l’autre. (24 heures)