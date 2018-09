Le jardin d’Éden de Shanghai invite à la méditation

Pour les Chinois, la région du lac de l’Ouest (Xi Hu), à Hangzhou, incarne le paradis sur terre, le jardin d’Éden des amoureux et un havre de sérénité pour l’âme. Au XIIIe siècle déjà, le voyageur vénitien Marco Polo ne tarit pas d’éloges sur le site, qui a inspiré tout autant les poètes de la dynastie Song et des royaumes qui se sont succédé dans la province, fascinés par ses eaux claires et vertes, ses brumes mélancoliques et ses fleurs de lotus à la très large palette de roses. Une aquarelle idyllique, reflet de l’Extrême-Orient tel qu’on l’imagine.

Entraîné aujourd’hui à Shanghai dans le grand carrousel de la vie contemporaine chinoise, haletante mais harassante, le Vaudois Philippe Huser – propriétaire du réputé bar et restaurant gastronomique Napa Wine Bar & Kitchen – vient s’y ressourcer de temps en temps avec sa femme chinoise Karen (lire «24 heures» du 21 août). Tous deux nous emmènent découvrir les nombreuses perles touristiques et culturelles de la région. En admiration devant cette succession de tableaux impressionnistes, les mots semblent leur manquer – inutiles – pour décrire un paysage aujourd’hui sanctifié au Patrimoine mondial de l’Unesco. En tête à tête d’habitude, il leur suffit d’ouvrir les yeux et le cœur. Même en juillet, entre les pluies et les rayons du soleil.

Pourtant, le voyage n’est pas des plus aisés. Le dépliant touristique aux images d’Épinal cache que la ville historique de Hangzhou, qui fut la capitale de la dynastie Song durant 223 ans, est devenue elle aussi une grande métropole chinoise de près de 4 millions d’habitants. À 160 km de Shanghai, depuis la gare de Hongqiao, celle-ci est accessible en une heure avec le train rapide. Il faut compter encore 50 minutes de taxi pour traverser la ville jusqu’au lac de l’Ouest. Pour autant qu’on ne se perde pas dans la gare – la plus grande de Chine en tant que nœud ferroviaire national – car il est très difficile de trouver un interlocuteur s’exprimant en anglais. Sans guide parlant le mandarin, il vaut mieux accompagner un tour organisé depuis un grand hôtel de Shanghai. Comptez au moins trois heures de route. Ainsi, la virée d’une journée est possible mais peu reposante pour la tête.

D’autant que les endroits à découvrir méritent qu’on s’y attarde. Un séjour de plusieurs jours est donc conseillé si on veut flâner entre les sites. À commencer par le plus approprié à la méditation: le temple de Lingyin (ou temple de la retraite de l’âme) et les collines boisées et rocailleuses qu’on traverse en chemin, le long d’un ruisseau balisé de petites pagodes.

Pas moins de 470 statues de toutes dimensions, représentant des divinités et des figures du bouddhisme, ont été taillées dans les rochers par des artistes moines, entre le Xe et le XIVe siècle. Fait intrigant ou révélateur de leur liberté artistique: certaines sont représentées à trois faces et huit bras ou le visage totalement hilare! Le temple bouddhiste de Lingyin, bâti dès 326 sous la dynastie Jin par un moine indien, est l’un des plus grands de l’Empire du Milieu. Il comprend plusieurs édifices dans lesquels trônent de gigantesques statues. L’une des salles mesure plus de 33 mètres de haut, elle abrite la plus grande statue de Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme. En bois plaqué or, le bouddha vénéré y est assis en position du lotus.

Tout autour du lac et de ses environs, les motifs de contemplation sont innombrables, entre réalisations humaines et créations de la nature. Il y a aussi une place à réserver à la gastronomie car la cuisine de la région est de bonne réputation. Un musée lui est d’ailleurs dédié à Hangzhou. Mais, que le bouddha hilare vous garde bien de vous aventurer dans la résidence secondaire de Mao malgré son parc magnifique: vous comprendriez que boire un thé vert local, en ce lieu, a un prix capitalistique sans commune mesure!