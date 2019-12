Les plages blanches de Guadeloupe, un paradis menacé

La Guadeloupe… Des îles de rêve, son eau turquoise, son sable blanc et ses resorts luxueux. Le 15 novembre, justement, en compagnie de tout le gratin politique local, Club Med célébrait en grande pompe la rénovation et l’extension de son village La Caravelle, à Sainte-Anne. Implanté depuis 1973 dans la commune côtière située sur l'île de la Grande-Terre, le groupe peut se vanter d’avoir les pieds dans le sable de l’une des plus belles plages des Caraïbes. Un paysage de carte postale aujourd’hui en danger: depuis des années, le sable s’en va, mètre après mètre. Au total, 30% des plages de l’archipel sont concernées, selon nos confrères de «Guadeloupe La Première».

Cliquez sur la carte pour agrandir l'image

Les experts expliquent cette situation par tout un tas de phénomènes naturels… ainsi que par les activités humaines et le réchauffement climatique. Les autorités sont aux abois: depuis de nombreuses années, elles tentent, tant bien que mal, de freiner le phénomène. Car avec les immenses retombées économiques générées par le tourisme, ce n’est pas seulement un biotope d’une beauté absolue qui risque de disparaître: la perte de sédiments peut entraîner une déstabilisation des fondations des bâtiments et en causer l’effondrement.

Pour sauver ce qui peut encore l’être, des solutions existent: «Nous sommes en première ligne face au réchauffement climatique, insiste Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne. On crée des enrochements pour fixer le littoral et on végétalise le haut des plages.» Parallèlement, les pouvoirs publics appellent à un comportement exemplaire de la population. En ligne de mire, les plaisanciers qui, en plus de piétiner le sable, abandonnent encore trop souvent leurs déchets en pleine nature. Mais, pour l’heure, pas question de limiter le nombre de touristes (près de 650 000 en 2017, selon l’Observatoire régional du tourisme). Une politique quasi schizophrène dans ces îles qui veulent accueillir toujours plus de visiteurs, tout en vivant au quotidien les effets néfastes du tourisme de masse.

«Le Club fait sa part»

Du côté du Club Med, son président joue à fond la carte de l’écologie. Venu pour marquer la fin des travaux chiffrés à 47 millions d’euros, Henri Giscard d’Estaing a rappelé à quel point la préservation du patrimoine naturel lui tenait à cœur. «Les mobilisations actuelles pour le climat sont légitimes», assure-t-il lors d’un déjeuner au sein du resort, où plusieurs médias internationaux sont conviés, dont «24 heures». «Club Med y est sensible depuis sa création en 1950, alors que c’était une époque où tout le monde s’en foutait. C’est une préoccupation qui fait partie de notre ADN.» Après une bouchée d’une saucisse en croûte, il ajoute: «Comment fait-on pour aboutir à des solutions concrètes? Chacun doit balayer devant sa porte. Nous assumons notre part et sommes prêts à jouer le rôle d’aiguillon.»

Pour illustrer ses propos, le fils de l’ancien président de la République indique que Club Med s’est engagé à écocertifier la construction des nouveaux hébergements de La Caravelle avec «la certification internationale et indépendante parmi les plus exigeantes et reconnues dans le monde». En outre, le complexe est également certifié depuis 2012 pour une gestion durable. «La Caravelle a mis en place des refuges sous-marins pour dynamiser la biodiversité du site et collabore avec une ONG concernant les tortues marines. Club Med s’engage aussi à supprimer, d’ici à la fin de l’année, l’ensemble du plastique jetable à usage unique dans les bars et restaurants.»

Sur place, ces mesures sont visibles: pas de pailles en plastique pour déguster son cocktail, pas de petits échantillons de shampooing dans les salles de bains et, à table, les bouteilles d’eau ont cédé leur place à des carafes. Des mesurettes pour donner bonne conscience aux clients, après un long vol en avion? Pas du tout, martèle en substance le directeur général développement et construction du Club Med. «Il y a des problématiques globales et des problématiques locales, tempère Grégory Lanter. Nous n’ignorons pas les questions d’érosion, même si la plage de La Caravelle est moins touchée que d’autres. Notre rôle est d’être exemplaire et de limiter au maximum l’empreinte carbone de nos resorts.» Par ailleurs, le directeur indique que les travaux ont permis au village de réduire sa consommation énergétique. En refusant de la chiffrer: «La facture a baissé et le confort des clients a augmenté.»

Exposition au soleil étudiée

Les nouvelles constructions de l’Oasis Zen, un «quartier» de La Caravelle réservé aux adultes, sert d’exemple au groupe. L’orientation des bâtiments de cet espace surplombant la mer, doté d’une piscine à débordement et de chambres haut standing construites à un jet de pierre d’un spa, a été savamment étudiée. But de l’opération, éviter que les logements soient trop exposés au soleil afin de limiter l’utilisation des climatisations, notamment. «Nous travaillons avec des experts sur ces questions environnementales», complète Grégory Lanter.

À 2 kilomètres de ce havre de paix, la populaire plage du bourg de Sainte-Anne, poumon e?conomique de cette cité de 25 000 âmes, a reculé de 120 me?tres entre 1955 et 2010 (voir infographie). Loin du terrain immaculé de 19 hectares appartenant au Club Med, les déchets sont ici légion. Par endroits, les vagues lèchent la route. Une odeur de carburant insistante flotte dans l’air. La plage, autrefois idyllique, a été largement grignotée par la houle et ne fait plus qu’une quinzaine de mètres de large. Le maire, Christian Baptiste, en est conscient: «Les petits territoires comme le nôtre sont les plus touchés.» Et le tourisme reste essentiel pour l’économie des îles. D’après lui, environ un quart de la population en vit, directement et indirectement. Il reprend: «Nous devons investir massivement dans les énergies renouvelables et tout faire pour que les trajets en avion soient plus propres. Ce sont des combats que nous ne pouvons pas mener seuls.» Sur la plage du bourg, les panneaux, qui rendent les baigneurs attentifs aux eaux usées déversées dans la mer, montrent l’entendue des mesures qu’il reste encore à prendre. Et ce, même au niveau local.