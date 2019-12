Aoste la romaine fête Noël au pied du théâtre antique

Augusta Praetoria Salassorum. Avec des origines et une étymologie pareilles, où d’autre qu’au pied des ruines romaines le Marché de Noël d’Aoste pouvait-il s’ériger? Depuis dix ans, les petits chalets en bois ont essaimé sur ce lieu forcément magique. Pour le visiter, traversons d’abord la porte prétorienne, à double courtine. La seule entrée historique qui reste puisque les autres ont été détruites faute de pouvoir laisser passer les chars à l’époque. En marbre blanc de Carrare et bleu turquin d’Aymavilles, juste à côté, elle en impose. Au sol, sous les passerelles, on voit encore le pavement original du decumanus maximus. On pique ensuite à droite. Il y a d’abord cette façade qui saute aux yeux. Des quatre murs du théâtre romain, il n’en reste qu’un: 22 mètres de haut de poudingue et de travertin blanc percés d’arcades de trois ordres, assurant résistance et rythmes. On aimerait les voir jouer entre ombres et soleil dans cette ville réputée aride.

«Il pleut en moyenne ici quatre fois moins qu’au col du Grand-Saint-Bernard», nous assure Donato Arcaro, notre guide, petit-fils d’un des 10000 mineurs venus, notamment depuis la Vénétie, gratter (ou transformer) le fer dans le val de Cogne et le transporter jusqu’à cette immense aciérie éponyme qui compte aujourd’hui dix fois moins d’ouvriers. On fera pourtant avec des cordes diluviennes, du «vin brûlé» bouillant à la main. Dont la recette est tenue secrète par ces chasseurs alpins sous leurs élégants chapeaux de feutre à plume de corbeau noir, d’aigle marron ou d’oie blanche selon leur grade, et qui tiennent le stand. Une espèce en voie de disparition, la conscription n’étant plus obligatoire en Italie.

Le bilinguisme

Les soldats, revenons-y. Puisque c’est pour la retraite de garde prétorienne servant Auguste, que la ville a été fondée. Ce sont eux, notamment, qui garnissaient les arènes, aussi grandes que celles de Nîmes (14'000 places). Le Moyen Âge a eu raison du site, les pierres ont servi à bâtir la vieille ville. À la place, on trouve aujourd’hui la congrégation des sœurs de Saint-Joseph. Et leur verger. Avec des pommes, dont on fait du cidre, vendu au marché: «La tradition avait été abandonnée. Les fascistes trouvaient cet alcool trop français. On y revient aujourd’hui», poursuit notre guide. S’il ne fallait conseiller qu’une adresse, c’est celle de Maley, à Brissogne, qui en produit notamment plusieurs, d’une finesse remarquable, avec les fruits des trois pays autour du Mont-Blanc.

La domination des ducs de Savoie sur la région a évidemment laissé sa marque: le bilinguisme. Mais aussi, sur ce même site, la tour des Baillis, la plus haute de la ville. Qui fut ensuite une prison et dans laquelle on apprend désormais la musique. Celle que nos bottes dans les gouilles nous permet de poursuivre. C’est, fin janvier, pendant les deux jours de la foire de la Saint-Ours (1000 artisans, 100'000 visiteurs) que les traditions des vallées descendent dans la cité. Sur le marché de Noël, on en a un joli concentré. Par exemple, la coopérative tisserande du Valgrisenche, qui ne travaille qu’avec de la laine de brebis rosset, et dont la fibre séduit jusqu’aux grands couturiers milanais. Et qui fait aussi dans le sur-mesure. Bobo Pernettaz, dit le «couturier du bois», fait, lui, plutôt dans la sculpture de récupération. Avec un petit côté art brut.

La région est riche d’une gastronomie de résistance. Au froid, à l’altitude. On y faisait du pain de seigle une fois l’an: «Dur comme la pierre, on le trempait pour le manger. On y ajoutait des châtaignes et des fruits secs pour fabriquer un «panettone» du pauvre». Le boudin est ici une saucisse sèche. Au sang, Erik Almici, de Montjovet, ajoute de la betterave rouge et des pommes de terre pour un résultat déconcertant. Il y a aussi le rare jambon cru des Bosses. Mais également la fontina, fromage cousin à la fois du beaufort savoyard et du vacherin fribourgeois. Dotée d’une AOP qui contraint le producteur à n’utiliser que le lait des vaches valdôtaines pie rouge, pie noire et châtaigne (les deux dernières races font aussi des combats de reines). La pâte mi-dure de Simone Jotaz, fabriquée depuis 4 générations au pied du Grand-Combin, à 1410 mètres d’altitude, est particulièrement goûteuse.

Ouverture: tous les jours 10h30 (25 décembre et 1er janvier à 15h) Fermeture: du lu au ve et di à 20h, tous les samedis, 6 déc. et 8 déc. à 22h.

Dans la période d’ouverture du marché, l’entrée au théâtre romain est gratuite.