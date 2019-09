Les montagnes capricieuses de Haute-Engadine

Rejoindre la Haute-Engadine depuis le canton de Vaud (presque six heures en train) est un voyage en soi. À travers la Suisse, ses régions linguistiques jusqu’à l’arrivée aux portes des Grisons à Coire où les premiers noms de gares en romanche apparaissent. De là, encore deux heures de montée entre les sapins avant d’atteindre la vallée de Saint-Moritz, perchée à 1700 mètres d’altitude. Si l’hiver la station huppée attire les têtes couronnées comme les mordus de glisse ou de tournois de polo sur le lac gelé, en été, la région se mue en terrain de sport à ciel ouvert pour toute une palette d’activités. Elle est réputée pour ses belles journées ensoleillées et cette lumière particulière qui se reflète dans ses nombreux lacs – parole de locaux. Ainsi, on s’imagine déjà admirer les sommets mythiques de ces Alpes orientales du Sud, en particulier le célèbre Piz Bernina culminant à 4049 mètres, ou ses imposants glaciers dans un paysage de carte postale.

C’était sans compter sur les aléas d’une météo fantaisiste qui décida en ce premier week-end de septembre de faire chuter d’un jour à l’autre les températures de 20 degrés. «Je n’ai jamais vu ça», reconnaît Monika Wüest, qui tente malgré tout de motiver la petite troupe à explorer une partie des 400 km d’itinéraires balisés VTT sur les pentes de Corviglia (2488 mètres) surplombant Saint-Moritz. Sous une pluie neige accompagnée d’un vent polaire, on enfourche bravement sa monture pour rejoindre quelques kilomètres plus bas un restaurant, première et… finalement dernière étape des exploits sportifs du jour. On profitera des pistes (flow trail) et de leurs virages spécialement adaptés aux différents niveaux des vététistes une prochaine fois. Heureusement, quelle que soit la météo, descendre ou monter son vélo en altitude sans effort reste un jeu d’enfant grâce aux infrastructures, toutes équipées pour les deux-roues.

Le lendemain de bonne heure, entre deux éclaircies, cette même montagne montre un meilleur visage, laissant apparaître entre les nuages ses magnifiques cimes saupoudrées de neige. Juste au-dessus de l’arrivée des télécabines de Corviglia depuis le village de Saint-Moritz, le petit lac artificiel Lej Alv offre une boucle de 1 kilomètre à plat, idéale pour l’échauffement des coureurs ou les balades en poussette. Le panorama donne de l’élan aux trailers, avec devant eux pléthore de sentiers. Seuls quelques coups de fusil au loin – on est en période de chasse – perturbent leurs foulées.

Marche, vue et petits plats

La Haute-Engadine peut aussi se savourer sans courir ni transpirer, en mariant plaisirs de la table et marche. Direction le téléphérique de Furtschellas, à Sils, situé à quinze minutes en voiture de Saint-Moritz. La Via Gastronomica (52 fr. par personne) démarre au restaurant de la station intermédiaire perchée à 2313 mètres dominant toute la vallée. Pour se mettre en jambes, on attaque avec une assiette de charcuterie – viande séchée des Grisons oblige – pendant que les enfants jouent sur la place de jeux extérieure. Commence ensuite une jolie descente de 8 kilomètres avec une vue plongeante sur les eaux des lacs de Saint-Moritz, de Silvaplana et de Sils: un tableau vivant aux subtiles couleurs évoluant au gré du ballet des nuages. Comptez une heure trente pour rejoindre la deuxième étape, l’Hôtel Sonne Fex, qui propose un plat principal aux saveurs locales. Le dessert maison – ce jour-là une tarte aux myrtilles – se dégustera trente minutes plus tard à la Passarella sur la place du vieux bourg de Sils. Une randonnée à portée de tous qui ferait presque oublier les caprices des cieux.