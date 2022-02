Ukraine – Vladimir Poutine ordonne à son armée d’entrer dans les territoires séparatistes Vladimir Poutine a demandé, lundi, à l’armée russe de «maintenir la paix» dans les deux territoires séparatistes d’Ukraine, après avoir reconnu leur indépendance.

Le président Vladimir Poutine, à Moscou, lundi 21 février 2022. AFP

Vladimir Poutine a ordonné lundi à son armée d’entrer dans les territoires séparatistes de l’Est de l’Ukraine après avoir reconnu leur indépendance, une décision qui pourrait entraîner une guerre avec Kiev.

Deux décrets du président russe, signés après une allocution télévisée, reconnaissent les «républiques populaires» de Donetsk et Lougansk et demandent au ministère de la Défense que «les forces armées de la Russie (y assument) les fonctions de maintien de la paix». De ce déploiement militaire, ni calendrier ni informations sur son éventuelle ampleur n’ont été précisés dans ces documents.

Dans une longue adresse télévisée, dans laquelle il a laissé apparaître des moments de colère, Vladimir Poutine a intimé à l’Ukraine de cesser immédiatement «ses opérations militaires» contre les séparatistes, au risque d’assumer «la responsabilité de la poursuite de l’effusion de sang».

Effrayant

La Russie a quelque 150’000 soldats aux frontières de l’Ukraine selon l’Occident, laissant craindre une invasion d’ampleur. Deux accords d’entraide entre Moscou et les sécessionnistes, d’une durée de dix ans, doivent être ratifiés par le Parlement russe mardi.

Ils prévoient le déploiement «des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d’assurer une sécurité durable aux parties». Ils prévoient aussi «une assistance mutuelle si l’une des parties est la cible d’une attaque» et «la protection en commun» des frontières.

Ces décisions signent la fin d’un processus de paix sous médiation franco-allemande qui, bien que régulièrement violé, avait permis de stopper les affrontements les plus violents de ce conflit ayant fait plus de 14’000 morts depuis son déclenchement en 2014, après l’annexion de la Crimée par Moscou. Par ailleurs, les États-Unis ont estimé à plusieurs reprises que Moscou pouvait lancer une opération de conquête pour prendre Kiev par la force.

«Violation flagrante»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s’adresser à son pays dans la nuit. Les États-Unis, l’Union européenne, comme l’Otan et Londres, ont dénoncé la décision du président russe et évoqué des sanctions.

Le président Joe Biden a réaffirmé à son homologue ukrainien «l’engagement des États-Unis» au respect de «l’intégrité territoriale de l’Ukraine» et promis des mesures «rapides» et «résolues». La présidence française a annoncé des sanctions prochaines de l’UE visant des entités et des individus russes. Et le premier ministre britannique Boris Johnson veut décider mardi d’un «important paquet de sanctions».

Les membres occidentaux du Conseil de sécurité de l’ONU ont demandé une réunion d’urgence lundi soir de cette instance. L’Europe et les États-Unis ont menacé ces dernières semaines Moscou de lourdes sanctions en cas d’agression militaire.

Les annonces de Vladimir Poutine interviennent à l’issue d’une journée qui a vu Moscou multiplier les accusations contre l’Ukraine, comme la destruction d’un poste-frontalier par l’artillerie ukrainienne ou l’infiltration d’une équipe de «saboteurs» dont cinq membres auraient été tués. Kiev a démenti en bloc ces affirmations qui, pour les Occidentaux, font partie des efforts de Moscou visant à créer un prétexte à une intervention militaire.

Poutine, le «paranoïaque»

Dans sa longue allocution télévisée, Vladimir Poutine a réitéré ses accusations infondées de «génocide» des Russes et russophones d’Ukraine. Sur un ton professoral, il a donné une leçon d’Histoire revisitée par le Kremlin, présentant l’Ukraine comme un pays artificiel et indissociable de la Russie. La présidence française a dénoncé la «dérive idéologique» et le «discours paranoïaque» de Vladimir Poutine.

Jusqu’au bout, les Européens ont essayé de le dissuader de passer à l’action. Emmanuel Macron avait tenté encore dimanche soir de désamorcer la crise, espérant encore avoir arraché un sommet de la désescalade entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Le Kremlin a douché l’espoir lundi matin.

Les tensions, qui n’ont cessé de croître ces derniers mois, se sont encore aggravées depuis trois jours avec la recrudescence des heurts dans l’est de l’Ukraine entre forces de Kiev et les séparatistes. Les observateurs de l’OSCE ont enregistré en 48 heures plus de 3200 nouvelles violations de la trêve censée être en vigueur.

Lundi, Kiev a fait état de deux soldats et un civil ukrainiens tués. Les rebelles ont compté trois civils ayant péri dans des bombardements ces dernières 24 heures. La Russie a assuré lundi qu’au moins 61’000 personnes avaient été «évacuées» des zones séparatistes vers son territoire.

AFP

