Entre l’Ukraine et le Covid – Vladimir Poutine se rêve bon tsar et… père Noël Le président russe a répondu pendant quatre heures jeudi aux questions de quelque 500 journalistes rassemblés sous haute protection sanitaire près du Kremlin. Benjamin Quenelle , Moscou

Le président a tenu sa traditionnelle conférence de presse annuelle, malgré la crise sanitaire. KEYSTONE

Ni les restrictions dues au Covid ni les tensions politico-militaires autour de l’Ukraine n’ont détourné Vladimir Poutine de ses traditions de Noël. Pendant quatre heures, comme d’habitude tour à tour vantard et ambigu, verbe vif contre l’Occident et doux pour ses auditeurs russes, assenant ses vérités et vraies-fausses confidences, le chef du Kremlin vient de tenir ce jeudi 23 décembre sa conférence de presse de fin d’année.