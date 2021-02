Hockey sur glace – Vladimir Roth aurait dû rejoindre le LHC l’été dernier Débarqué fin janvier à Lausanne, le défenseur tchèque a vécu une première moitié de saison rocambolesque, dont il se souviendra probablement toute sa vie. Jérôme Reynard

Vladimir Roth aurait pu patiner avec un maillot du LHC bien plus tôt. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

Lorsque Vladimir Roth a débarqué, fin janvier, tout le monde s’est étonné de l’arrivée d’un sixième étranger au LHC. Le boss lausannois Petr Svoboda, lui, avait qualifié cet engagement «d’option supplémentaire» et de «garantie» en cas de pépin. Deux semaines et une quarantaine plus tard, le défenseur tchèque a disputé trois des quatre dernières rencontres des Lions (2 assists). Parce que, dans le même temps, le défenseur québécois Mark Barberio a dû faire face à une suspension et à une blessure.

Devin, Petr Svoboda? Prévoyant, en tout cas. Une chose est sûre: ce move est venu renforcer la profondeur d’effectif du LHC et confirmer que les nouveaux propriétaires sont décidés à se donner les moyens de leurs ambitions, malgré la crise. Cela, même si Petr Svoboda se plaît à dire que Vladimir Roth n’est «pas ici pour l’argent».

En réalité, la signature récente du champion de République tchèque 2018-2019 avec Trinec comporte une autre piste d’explication. «Je devais déjà venir l’été dernier, mais ça ne s’est pas fait, car j’ai contracté le Covid-19», avance le joueur de 30 ans. Les premiers contacts datent même de Noël 2019. Au lieu de rejoindre le LHC, Vladimir Roth a dû composer avec une blessure au printemps, puis une situation sanitaire défavorable à l’automne. «Une fois mon isolement terminé, j’ai attendu des nouvelles de Petr, mais le contexte s’est compliqué à Lausanne, lorsque l’équipe a à son tour été frappée par le coronavirus (ndlr: début novembre)», poursuit-il.

Rocambolesque

Vladimir Roth s’est retrouvé sans contrat et a été contraint de patienter jusqu’en décembre pour retrouver de l’embauche – du côté de Budejovice (5 matches) –, avant de se réengager le 20 janvier avec son club précédent, Trinec, mais pour une semaine seulement. «J’avais décidé de partir à l’étranger. Malheureusement, je suis tombé malade. Ensuite, je ne savais pas trop ce qui allait se produire. Finalement, Trinec m’a repris. Je pensais y rester pour la saison. Mais tout à coup Petr m’a donné le feu vert pour venir et on a trouvé une solution…» Vous avez dit rocambolesque?