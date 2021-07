Réserves naturelles – Voguer au gré de la biodiversité à la Grande Cariçaie Le plus grand marais de Suisse se visite aussi en pagayant, au départ d’Estavayer-le-Lac, en compagnie d’une biologiste. Rachel Barbara Häubi

Sur le lac de Neuchâtel, la réserve naturelle de la grande Cariçaie se visite à bord d'un kayak en compagnie d'Aline Cardinaux, biologiste et guide. Chantal Dervey

Dans la plus vaste réserve naturelle lacustre de Suisse, des confettis de kayaks sur un fond azur. Aline Cardinaux, biologiste de 28 ans, mène le groupe à la lisière des roselières. Une rousserolle chante et des nettes rousses observent notre passage. À l’horizon, les 3000 hectares de la Grande Cariçaie s’étirent à perte de vue.

Un biotope d’importance internationale, reconnu par la Convention de Ramsar pour la conservation des zones humides, qui abrite près d’un quart de la faune et de la flore suisses. «Une oasis rare», sourit la guide, qui rappelle que 95% des marais ont disparu en Suisse.

La main de l’Homme

À chaque coup de pagaie, l’origine du marais se dessine. En toile de fond, le château de Chenaux. «Il y a 140 ans, l’eau s’étendait jusqu’à son pied. Après la première correction des eaux du Jura (1868-1891), le niveau du lac a chuté de près de 3 mètres», affirme-t-elle. Sur les plages qui émergent, naît alors la Grande Cariçaie.

La survie du marécage, protégé en 1980 après l’opposition à un projet d’autoroute, dépend pourtant d’une gestion humaine. «Le lac étant régulé, le rivage manque d’inondations naturelles et la forêt prend le relais sur les marais. Sans travaux d’entretien comme la fauche, la Grande Cariçaie et sa biodiversité disparaîtraient.»

Sensibiliser aux perturbations

Pendant deux heures, nous naviguons à 25 mètres des roseaux. «Le fait de garder une zone tampon évite de déranger la faune», explique la Vaudoise, qui regrette certains comportements. «Les engins nautiques non immatriculés, comme les paddles, ignorent souvent les règles de navigation.

Silencieux, ils surprennent davantage les oiseaux en nidification.» Un phénomène déjà recensé avec le héron pourpré: «L’année dernière, entre un tiers et la moitié des couples ont abandonné leur nichée suite à des dérangements.» En nous invitant à changer de perspective, l’Association de la Grande Cariçaie espère sensibiliser à ce havre de paix.

«Plus on sera conscient de la richesse de la réserve, plus on sera sensible au respect de ces lieux exceptionnels», conclut Aline Cardinaux.

