Troisième année de pandémie – Voici à quel point la Suisse a souffert du Covid en 2022 L’ampleur de l’impact du coronavirus sur la santé cette année est similaire à celle des deux années précédentes. Marc Brupbacher Patrick Vögeli

La vaccination et le variant Omicron, un peu moins pathogène, ont permis de réduire considérablement le risque, selon une étude suisse. AFP

Cabinets d’urgence débordés, personnel soignant épuisé, surmortalité élevée, concerts annulés, manifestations sportives perturbées, lignes de tramway supprimées. En 2022, le Covid a continué à peser sur le système de santé et à perturber la vie publique. La combinaison de nouveaux variants du SARS-CoV-2, de l’affaiblissement rapide de l’immunité et de la levée des mesures a entraîné plusieurs vagues d’infection imprévisibles cette année. L’incidence de la maladie se maintient à un niveau élevé. On estime qu’environ 1% à 2% de la population est actuellement infectée.