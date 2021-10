Retour vers le futur – Voici à quoi ressemblait Lausanne en 1924 Un youtubeur néerlandais restaure depuis plusieurs années des séquences de films historiques. Récemment, ce sont des images de la capitale vaudoise qui sont passées entre ses mains. Clément Bonard

Sur YouTube, la chaîne de Rick88888888 fournit des séquences de films historiques restaurés datant d’avant la Seconde Guerre mondiale.

Début octobre, le youtubeur publiait une vidéo susceptible d’attirer l’attention des Vaudoises et des Vaudois, et plus particulièrement celle des habitantes et habitants de Lausanne. On y voit en effet des images fascinantes des rues de la capitale olympique en… 1924!

Le film original, en noir et blanc, a été stabilisé, corrigé en vitesse, restauré, amélioré et colorisé au moyen d’un logiciel vidéo muni d’intelligence artificielle.

Véritable capsule temporelle

La vidéo nous fait donc voyager dans le temps, et nous emmène dans le Lausanne du début du siècle passé durant trois minutes. Au gré des plans qui défilent, on reconnaît alors la Riponne et le Palais de Rumine (qui n’a presque pas changé en cent ans) et on découvre ainsi la présence d’un immense marché couvert (disparu aujourd’hui) au centre de la place, la Grenette, détruite en 1933.

On y voit également Saint-François, traversé par les badauds, le tram et les premières voitures à essence de l’époque. La cathédrale de Lausanne, le Grand-Pont, la place de la Palud ainsi que le pont Bessières y sont facilement reconnaissables. Un témoignage fascinant de la vie quotidienne des Lausannois et Lausannoises d’il y a presque cent ans.

Ces images insolites, bien que tournées en Suisse, ont été récupérées dans les archives cinématographiques néerlandaises en ligne («Beeld En Geluid»). Impossible de savoir si elles ont été réalisées par un Néerlandais de passage à Lausanne à l’époque ou s’il s’agit de vieilles bobines qui, au fil du temps, se sont retrouvées aux Pays-Bas.

Technique de restauration particulière

Comme évoqué plus haut, la personne derrière ce travail de restauration est un youtubeur néerlandais, connu sous le pseudo de Rick88888888. Depuis une quinzaine d’années, il s’est spécialisé dans la diffusion d’archives vidéo (entrées dans le domaine public) après colorisation, traitement informatique et numérisation.

Sur sa chaîne, il explique que le processus de restauration pour ce type d’anciennes séquences est très compliqué et qu’il implique cinq étapes distinctes, avec différents types de logiciels.

La première étape consiste à stabiliser le mouvement d’une vidéo. La deuxième consiste à améliorer le contraste, la luminosité et la netteté. Il s’agit également d’appliquer des filtres de réduction du bruit et de suppression de la poussière et des taches. Une technique qui demande, selon lui, beaucoup d’expérience, précisant que le traitement de chaque film se fera de manière totalement différente.

Clément Bonard est journaliste web et écrit pour la rubrique vaudoise. Après un bachelor en science politique à Lausanne, il a obtenu son master à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Il a travaillé pour Le Matin, Le Matin Dimanche, et la radio neuchâteloise RTN. @ClementBnrd

