Nouvelle campagne de vaccination – Voici ce qu’on peut attendre du nouveau rappel contre le Covid Ce booster adapté à Omicron est recommandé aux personnes vulnérables, pour prévenir les cas graves. Sera-t-il aussi plus efficace pour contrer les infections? Caroline Zuercher

Vaccination en janvier 2021 à Yverdon. Le produit privilégié pour la nouvelle campagne est un vaccin bivalent produit par Moderna, qui cible à la fois la souche originale du Covid et le variant Omicron BA.1. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid débute le 10 octobre. Le deuxième rappel est recommandé en priorité aux 65 ans et plus, et aux plus de 16 ans qui présentent un risque élevé. Et en second lieu aux professionnels de la santé ainsi qu’à celles et ceux qui sont en contact avec des personnes vulnérables.