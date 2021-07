Urgences injoignables en Suisse – Les numéros d’urgence fonctionnent à nouveau, selon Swisscom Une panne a touché, dans la nuit de jeudi à vendredi, les numéros numéros 112, 117, 118 et 144 de toute la Suisse. La situation est désormais «stabilisée», selon l’opérateur.

Les numéros d’urgence de plusieurs cantons ont connu une panne téléphonique dans la nuit de jeudi à vendredi. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Une panne survenue jeudi vers 23h45 affectait toujours les numéros d’urgence ce vendredi matin. Elle concerne les numéros 112, 117, 118 et 144 et est liée à un problème sur le réseau téléphonique de Swisscom. Selon l’opérateur, cette situation est désormais corrigée. «Tous les numéros d’urgence fonctionnent à nouveau depuis 7h53 ce vendredi matin, assure Christian Neuhaus, porte-parole de Swisscom. La situation est stabilisée, même si on n’est pas encore tout à fait dans le vert.»

Concrètement, Swisscom indique que la panne qui interrompait les appels après quelques secondes tient sa cause dans un problème de logiciel. «Le système déficient a été contourné, explique Christian Neuhaus. Et même si le problème n’est pas complétement résolu, le système tiendra bon même en cas de forte charge du réseau.»

Problèmes informatiques

Le réseau de Swisscom a fait l’objet de plusieurs panne ces derniers mois, que ce soit pour les numéros d’urgence ou pour les autres prestations téléphoniques. Selon le porte-parole, les dérangements sont presque toujours de nature logicielle. «C’est un peu comme dans toutes les entreprises, sauf que les répercutions sont beaucoup plus larges, schématise Christian Neuhaus. On fait une mise à jour et un problème apparaît, qu’il faut résoudre par un correctif.» De mémoire, il cite toutefois une seule panne causée par une erreur humaine. «Elle a été rapidement corrigée», dit-il.

Du côté de la police cantonale vaudoise, on évoque une nuit «sur le pied de guerre» mais il semble que la panne n’ait pas causé de problème majeur. Une information que la police vérifie et se prépare à communiquer, tout comme la révocation de l’alerte.

En cas de problème, les services de secours peuvent toujours être atteints par le biais de numéros alternatifs. Ils peuvent être trouvés sur le site internet d’Altert Swiss ou, dans certains cas, sur les comptes Twitter des différentes polices cantonales. Voici le dispositif qui a été mis en place pendant la nuit.

Vaud

La police vaudoise a communiqué sur Twitter les numéros de téléphone sur lesquelles les services d’urgence du canton sont joignables.

Valais

En Valais, les secours sont joignables sur ces numéros, communiqués par la police valaisanne.

Fribourg

Dans un communiqué diffusé vendredi matin, la police cantonale fribourgeoise recommande d’établir les toutes les communications par le biais des téléphones mobiles, la panne affectant le réseau fixe.

Neuchâtel

Les secours neuchâtelois sont joignables sur les numéros ci-dessous.

La panne affecte le réseau fixe

Sur son site interset Swisscom explique que les appels sont établis puis interrompus après quelques secondes. Le problème concerne les lignes fixes, les numéros commerciaux et les numéros d’urgence mais pas le réseau mobile.

Selon l’opérateur, «la cause a pu être réduite à un dysfonctionnement au niveau du réseau d’un centre de données de la plateforme Business VoIP». Des travaux sont en cours pour rétablir la situation. La durée de la perturbation n’est pas encore connue.

ATS

