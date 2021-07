L’après-intempéries – Voici comment la Suisse a pu limiter les dégâts des crues Même si la facture se chiffrera en centaines de millions, les dommages sont moindres qu’en 2005. Depuis, des travaux titanesques ont été entrepris. Florent Quiquerez

Deux résidents enlèvent du mobilier de jardin dans leur maison située sur les rives du lac de Bienne le jeudi 15 juillet 2021. keystone-sda.ch

Grâce au soleil, la situation se détend un peu partout sur le front des inondations. Si les crues ont souvent été impressionnantes et que des records historiques ont été battus, notamment sur les lacs de Bienne et Neuchâtel, elles n’ont pas eu les effets dévastateurs de 2005. La «crue du siècle» avait fait sept victimes et causé pour près de 3 milliards de dommages. Et si la Suisse s’en est mieux sortie cette fois, c’est à la suite de travaux colossaux.

En 2005, des routes et des voies ferrées à travers les Alpes avaient été coupées, des quartiers de Berne, de Lucerne, de Sarnen et d’Engelberg étaient sous l’eau. L’ampleur des inondations était telle que l’Office fédéral de l’environnement les a analysées dans un vaste rapport sorti trois ans plus tard, afin de prendre des mesures pour éviter un tel scenario. Confédération et Cantons ont ainsi investi 4,5 milliards de francs pour améliorer la protection contre les crues.