Nouveau projet mammouth – Voici comment le Conseil fédéral veut éviter le black-out Berne veut continuer à soutenir les énergies renouvelables, libéraliser le marché de l’électricité et faire des réserves en hiver. Lise Bailat

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a présenté vendredi le plan du gouvernement pour encourager la production d’énergies renouvelables et assurer l’approvisionnement en électricité d’ici à 2035. Photo: Keystone/Anthony Anex

Cinq jours après l’échec de la loi sur le CO2, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a présenté un nouveau projet mammouth à Berne. On parle cette fois-ci d’électricité. La sortie du nucléaire à moyen terme couplée à la décarbonisation de l’économie et des ménages met le pays face à un gros défi.

«Nous voulons encore mieux promouvoir le développement d’énergies renouvelables et assurer la sécurité de l’approvisionnement», résume la ministre.

Du courant, même sans accord avec l’UE Afficher plus La fin des négociations sur l’accord-cadre avec Bruxelles a des conséquences directes dans le domaine de l’électricité. Faute de traité institutionnel, il n’y aura pas d’accord sur l’électricité entre la Suisse et l’Union européenne. Un rapport doit être établi d’ici à la fin de l’année pour mesurer les effets sur l’approvisionnement et la sécurité du réseau. Côté facture, le directeur de l’Office fédéral de l’énergie, Benoît Revaz, a confirmé vendredi le chiffre de 300 millions de francs comme coût immédiat de l’absence d’accord.