Loi Covid attaquée – Voici comment les anti-pass sanitaire veulent convaincre Les référendaires lancent leur campagne en ligne. Ils entendent profiter de la grogne populaire pour gagner la votation du 28 novembre. Florent Quiquerez

C’est avec ces trois visuels que les opposants à la loi Covid démarrent la campagne en vue du 28 novembre. Les Amis de la Constitution

On parle beaucoup du pass sanitaire, mais en s’attaquant à la loi Covid les Amis de la Constitution et le Réseau choix vaccinal visent plusieurs autres points du texte qui est soumis au vote le 28 novembre.

Non à la vaccination forcée, à la discrimination et à la surveillance de masse, c’est avec ces messages que les opposants veulent interpeller la population et la convaincre. Et, nouveauté par rapport au scrutin de juin, ils sont désormais soutenus par l’UDC. Interview de Michelle Cailler, la porte-parole des Amis de la Constitution.