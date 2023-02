Effets secondaires du coronavirus – «Voici comment s’est passée mon année avec le Covid long» Comme beaucoup d’autres en Suisse, Isabel Strassheim, journaliste économique chez Tamedia, a souffert du Covid long. Elle raconte sa maladie. Isabel Strassheim

Monter les escaliers était devenu presque impossible pour Isabel Strassheim, qui a souffert du Covid long durant 9 mois et 8 jours. On la voit ici, dans les locaux de Tamedia à Zurich. SAMUEL SCHALCH

Entre le monde et moi, il y a un mur. S’asseoir, parler, tout est difficile. Cela demande une force énorme. Je souffre des effets à long terme du Covid-19 depuis mars 2022, et cette faiblesse est l’un des symptômes généraux les plus fréquents. Je ne suis pas fatiguée: mon esprit est plein d’énergie, mais mon corps est engourdi.