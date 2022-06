Victoria Alonso – Voici la femme la plus puissante de Hollywood L’Argentine est présidente de la production chez Marvel. Femme la plus puissante de Hollywood, elle plaide pour la diversité et l’inclusion au cinéma. Gregorio Belinchòn - «El País»

Victoria Alonso: «Je ne me retourne jamais sur le passé. C’est derrière moi. Je regarde toujours devant.» KEYSTONE

Il n’y a pas de femme plus puissante à Hollywood. Ni de femme latine plus influente. L’Argentine Victoria Alonso, 56 ans, est présidente de la production physique, de la postproduction, des effets visuels et de l’animation des studios Marvel. Derrière cette litanie de titres, un constat: elle a devant elle les deux coprésidents de Marvel, le tout-puissant Kevin Feige et Louis D’Esposito.