Révélations d’une lanceuse d’alerte – Voici la fuite de documents secrets qui fait trembler Facebook Des centaines de documents internes montrent comment le géant des réseaux sociaux s’est laissé déborder par une avalanche de contenus haineux, conspirationnistes ou mensongers. Sylvain Besson , Hannes Grassegger , Oliver Zihlmann , Roland Gamp

La lanceuse d’alerte Frances Haugen, à l’origine des «Facebook Files», témoigne devant le Congrès américain le 5 octobre. AFP

Dans le jargon de Facebook, on appelle ce mot d’adieu un «badge post» – une note que les employés publient au moment de quitter l’entreprise, avec une photo de leur badge d’identification. En décembre 2020, un directeur de la division «Intégrité» de Facebook prend congé de ses collègues sur un constat très sombre: les contenus haineux, violents, ou la désinformation «remplissent nos plateformes à une vitesse et avec une intensité qui est simplement écrasante, et avec laquelle nous n’avons aucune chance de rivaliser».