Fête du 1er Août – Voici la véritable mère fondatrice de la patrie Derrière l’alliance de trois confédérés se jurant assistance mutuelle sur le Grütli se cache une femme: Gertrud Stauffacher. Sans elle, pas de Suisse. Florent Quiquerez

Gertrud Stauffacher, représentée sur la façade de l’Hôtel de Ville de Schwytz. Wikipedia/Pakeha

Les visiteurs sont assis au pupitre des parlementaires. Dans cette majestueuse salle du Conseil national, la fresque de Charles Giron se dresse face à eux. Au cœur de ce «berceau de la Confédération», la prairie du Grütli domine les eaux scintillantes du lac des Quatre-Cantons et semble voler dans les nuages. Au loin, se dessine la chaîne des Mythen. «À gauche, vous avez une statue de Guillaume Tell, qui représente la force et le courage. À droite, celle d’une femme, figure symbolique de la Suisse: Betty Bossi.» Le public éclate de rire. Stefania, guide au Palais fédéral, savait que sa boutade ferait mouche.