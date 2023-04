Conseil fédéral – Voici le plan pour éviter une crise de l’énergie l’hiver prochain Les acteurs de l’énergie se sont réunis pour tirer les leçons de l’hiver passé et préparer celui de 2024. Les cinq points à retenir. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

Les conseillers fédéraux Albert Rösti et Guy Parmelin s’activent pour que la Suisse ne subisse pas de pénurie d’électricité l’hiver prochain. Arthur Grosjean

Il y a un an, c’était alerte rouge. Le Conseil fédéral et les milieux de l’énergie s’agitaient dans tous les sens suite à la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’approvisionnement énergétique. Des appels immédiats à la sobriété étaient lancés, les bureaux de l’administration étaient moins chauffés, des lacs de barrages étaient réquisitionnés, des stocks supplémentaires de gaz étaient réservés, et on en passe.