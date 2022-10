Centre d’accueil à Genève – Voici le quotidien de 350 personnes réfugiées dans une halle Genève doit loger des milliers d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens fuyant la guerre. Faute de mieux, la solution trouvée à Palexpo se prolonge. Visite. Philippe Reichen - Textes Georges Cabrera - Photos, vidéo

Au centre d’accueil genevois de Palexpo, les murs des «chambres» de 33 mètres carrés sont se composent de matériaux de construction. Les pièces n’ont pas de plafond. GEORGES CABRERA

D’un côté, l’autoroute fait du bruit. De l’autre, des avions vrombissent sur la piste d’atterrissage. Il y a des endroits plus reposants que le centre d’exposition de Palexpo, près de l’aéroport de Genève-Cointrin. Environ 350 femmes, hommes et enfants d’Ukraine s’en sont également rendu compte. Ils ont fui leur pays en guerre et vivent désormais dans la halle 7 de Palexpo. Celle qui accueillait, il n’y a pas si longtemps, les stands du Salon de l’auto. Elle s’étend sur 15’000 mètres carrés.