Mutations – Voici les premières leçons à tirer du Covid-19 Le sociologue Sandro Cattacin et une vingtaine de chercheurs ont analysé les impacts de l’épidémie sur notre société. Interview. Eric Budry

Privée d’interactions sociales directes à cause du confinement, la population a cherché d’autres moyens de rester en contact. Comme ses enfants communiquant de balcons en balcons à l’aide de messages passant par des fils. Laurent Guiraud

Rarement, et peut-être jamais, la parution d’une recherche de sciences sociales aura été aussi rapide et si proche chronologiquement de l’événement étudié: la pandémie de coronavirus. Mais pour Sandro Cattacin et les 26 chercheurs universitaires qui ont participé à «Covid-19: Le regard des sciences sociales» – il y avait urgence à fournir une première et large fournée de réflexions sur les impacts sociétaux de la crise. Pour le professeur de sociologie de l’Université de Genève, davantage qu’une rupture avec le monde d’avant, l’épidémie et les effets de sa gestion vont accentuer des grandes tendances qui préexistaient déjà. Cela touchera le monde économique, la gestion de la crise environnementale, le rapport à l’autre ou encore le fonctionnement même de l’État. Interview.