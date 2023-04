La chat est l'animal domestique préféré des Suisses et Suissesses. Le chien, lui, arrive en deuxième position. On compte plus d'un demi-million de compagnons canins à travers le pays, selon la base de données nationale d'Identitas. Nous avons examiné ces chiffres de plus près et montrons dans quelles communes le nombre de chiens est particulièrement élevé, quel est leur âge et quels sont les races et les noms les plus populaires.