Fédérales 2023 – Voici l’état de santé des partis à un an des élections Les partis gouvernementaux s’effritent devant la poussée Verte. Mais les différentes crises peuvent rebattre les cartes. Arthur Grosjean

Dans un an des élections fédérales auront lieu, alors nous sommes allés prendre la température des partis. KEYSTONE

Les élections fédérales se dérouleront dans un an, quasi jour pour jour, et ça se sent. D’abord les partis sont bien plus réactifs à l’actualité que d’habitude. Et ensuite, les élus sont bien plus gentils avec les journalistes, qu’ils couvrent même de compliments. Une amabilité rarement désintéressée.