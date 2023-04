Hockey et télévision – Voici pourquoi la RTS ne retransmet pas la finale Ge/Servette-Bienne La SSR a perdu les derniers droits de diffusion du championnat de Suisse. Les directs de la saison régulière et des play-off sont dorénavant retransmis sur Léman Bleu, TV24 et Teleticino. Sport-Center

Les performances des hockeyeurs de Ge/Servette ne sont pas diffusées en direct sur la RTS. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Cet article a été publié une première fois le 11 mai 2022. Son titre a été changé dans cette nouvelle version.

MySports, responsable de la diffusion de la National League au cours des cinq prochaines années, a conclu deux nouveaux partenariats pour la diffusion des matches en Suisse romande et au Tessin: les deux chaînes régionales – Léman Bleu pour la Romandie et Teleticino pour le Tessin – ont remporté la mise.

Ces plans de distribution des matches viennent compléter les annonces des partenariats avec CH Media (Suisse alémanique) et Blick Gruppe (Suisse alémanique et Suisse romande).

Coup dur pour la SSR

Pour la SSR, qui avait pourtant formulé une offre pour diffuser un certain nombre de matches, cela signifie la fin des matches en direct sur les chaînes publiques. Il n’y aura donc plus de hockey en direct sur la RTS, comme ce fut notamment le cas il y a quelques semaines avec la diffusion de l’intégralité de la finale entre Zoug et Zurich.

«Nous avons pour objectif d’augmenter durablement la visibilité de la National League et, avec Léman Bleu et Teleticino, nous avons désormais deux partenaires supplémentaires à nos côtés qui feront progresser notre expansion dans leur région», explique Matthias Krieb, directeur de MySports, via un communiqué. «Pour les fans de hockey en Suisse romande et au Tessin, ce partenariat annonce un plus grand nombre de matches de hockey sur glace disponibles gratuitement, ainsi que davantage de temps forts, d’actualités et d’informations concernant les clubs et les joueurs régionaux à la TV, en ligne et via l’app. Nous sommes impatients de démarrer la nouvelle saison avec nos partenaires dans tout le pays, qui mettront l’accent sur le hockey sur glace et réaliseront avec nous des programmes innovants, professionnels et divertissants sur la National League.»

Un match le dimanche soir

Avec l’abonnement MySports, les fans de hockey sur glace continueront ainsi de voir tous les matches de la National League, du premier match de la saison régulière à la finale des play-off. Mais dès la saison 2022-2023, les play-off sur la télévision gratuite seront retransmis sur TV24, Léman Bleu et Teleticino.

Parmi les nouveautés, un «Match of the Week» sera programmé le dimanche soir sur le coup de 19 h 30.

